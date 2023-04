Il derby d’Europa e l’ultimo ballo a San Siro

E così sarà Milan-Inter. Una semifinale di Champions League tutta milanese, come vent’anni fa. Quando nell’altra c’era la Juventus, che vinse e si ritrovò all’atto finale (perso) coi rossoneri. L’apoteosi del calcio italiano, a forte trazione meneghina, e infatti in quel decennio arrivarono altre due coppe dalle grandi orecchie, una per il Milan e una per l’Inter. Seguirono poi tempi bui, anni di anonimato e ripiegamento, con la sola Juve – inarrivabile in Italia – a tenere il passo in Europa, senza tuttavia mai alzare il trofeo. Cinque anni fa l’exploit della Roma, ultima semifinalista italiana in un calcio europeo ormai da quasi tre lustri nelle mani di inglesi e spagnole, con il solo, inossidabile Bayern Monaco a reggere l’urto. Ora l’Italia torna finalmente protagonista e lo fa con le milanesi, in un doppio derby al sapore d’Europa gourmet che, tra l’altro, potrebbe essere una delle ultime grandi passerelle di San Siro, la Scala del calcio sulla quale presto potrebbe calare il sipario.