Il cecchino misterioso

Questioni di vicinato, giochi pericolosi o pura follia esplosiva? Qualunque sia la risposta, resta il fatto che un misterioso cecchino si diverte a sparare proiettili su due palazzi di Varedo. Appostandosi dove solo lui sa, mira con precisione a balconi, tapparelle e antenne tv e lo fa indisturbato da un anno e mezzo, a cadenza irregolare e dunque imprevedibile. Finora, per fortuna, solo danni materiali. Anzi no, perché ansia e paura possono costare (in farmaci) molto più di un buco nel muro. Un buco nell’acqua, invece, è il risultato delle denunce dei condomini e degli accertamenti dei carabinieri. Forse il tiratore di Varedo vuole prendersi gioco anche di loro, sperando che di un gioco si tratti e che finisca presto “senza farsi male”.