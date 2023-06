Il Banana Joe delle cause perse

E’ nato prima il nastro adesivo o la banana? Qui non ci sono dubbi, a differenza che nell’eterno dilemma sull’uovo e la gallina: il frutto ha molta più anzianità dello scotch. Però quando nastro adesivo e banana vanno insieme, cominciano i problemi. Chi ha avuto per primo la banale quanto artisticamente geniale idea di attaccare una banana al muro col nastro adesivo? L’artista statunitense Joe Morford, pare, che non si è limitato alla banana ma ha appiccicato pure l’arancia. Entrambe di plastica, però, a differenza di Maurizio Cattelan che si è fermato alla banana ma ce l’ha messa vera. E proprio la nota installazione dell’artista italiano, venduta per 120mila dollari a un museo di Miami Beach, è finita nel mirino di Morford che ha fatto causa per plagio, evidentemente convinto di aver creato un’esclusiva per cui è l’unico titolato ad attaccare frutta sui muri. Una tesi respinta dal Tribunale federale della Florida, che gli ha dato torto nella causa per plagio. Bye bye, Banana Joe (Morford).