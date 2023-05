Il glicine di Nietzsche

Uno dei caposaldi della filosofia di Friedrich Nietzsche è “L’eterno ritorno”. Per chi non avesse tempo, o voglia, di approfondire la (desolante, a dire il vero) teoria nicciana, da Milano arriva un esempio pratico di facile e immediata comprensione: il glicine di piazza Baiamonti. “Questa vita dovrai viverla ancora una volta e ancora innumerevoli volte, e non ci sarà in essa mai niente di nuovo”, dice il filosofo tedesco. Niente spiega meglio questa frase del destino riservato alla pianta accanto al Circolo Combattenti e Reduci. Come qualsiasi albero di Milano ogni volta che c’è da costruire un palazzo (tanto più di un’archistar, come in questo caso) non c’è protesta o raccolta firme, per quanto corposa, che tenga. Per parafrasare Clint Eastwood in ‘Per un pungo di dollari’: “Quando un albero con una petizione popolare incontra un archistar con progetto di rigenerazione urbana, quello con la petizione popolare è un albero morto...”.