Cosa c’è dopo l’8 marzo

Finiti i cortei, spenti i fumogeni. Concluse le proteste per l’8 marzo, le donne possono tornare al proprio lavoro, come ogni mattina. Sempre che abbiano un lavoro, dato che trovare un impiego in Italia, per loro, è circa il 30% più difficile. Non stupisce che l’occupazione femminile, negli ultimi 15 anni, sia cresciuta pochissimo. Ogni dieci lavoratori uomini, ci sono appena sette lavoratrici. E quelle che un lavoro ce l’hanno, ricevono uno stipendio il 16% inferiore a quello del loro collega (come lavorare gratis due mesi all’anno). Ma non finisce qui, perché le donne faticano due volte: prima a lavoro, poi a casa. Le italiane dedicano alla cura dell’abitazione, dei figli e degli anziani circa il 61% del proprio tempo libero. Gli uomini appena il 23%. Insomma, concluso l’8 marzo, le donne tornano a combattere il 9 marzo, poi il 10, e l’11, e così via. È una gara di resistenza. Ed è bene che gli uomini si uniscano alla lotta.