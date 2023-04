Disabili a metà

La carenza di parcheggi, si sa, è un problema che assilla tutte le amministrazioni comunali (figurarsi i cittadini...). Ma una soluzione come quella escogitata in via Castello a Monza ancora non si era vista. A causa del poco spazio a disposizione per due posti disabili, uno è stato “dimezzato”. Il possessore del pass – intero – per parcheggiare nello spazio a lui assegnato ha quindi due possibilità: provare a posteggiare l’auto inclinandola su due ruote o invadere lo stallo accanto, che però solitamente è occupato. Il Comune ha annunciato un’indagine per capire come sia potuto succedere. “Magari la grandezza dello stallo è stata decisa in base alla percentuale di disabilità”, ha ironizzato qualcuno sui social.