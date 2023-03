Non spezzate quello spaghetto

Da anni i social prendono in giro gli Italians mad at food per le reazioni, diciamo, diversamente sobrie che abbiamo quando vediamo l'ananas sulla pizza, il parmigiano sulla pasta al pesce, la carbonara con la panna, il cappuccino a pranzo e gli spaghetti Alfredo. I maltrattamenti alla nostra cucina sono praticamente un reato, la prendiamo sul personale e ci infuriamo come se ci avessero insultato la mamma: questo gli stranieri lo sanno e si fanno grosse risate. Ma in fondo, che ridano pure continuando a mangiare pasta col ketchup, noi abbiamo la ragione dalla nostra. E adesso potrebbe arrivare la consacrazione massima: il governo infatti ha candidato per il 2023 la cucina italiana a patrimonio immateriale dell'Unesco. Vediamo come andrà. Intanto noi italiani, duri e puri del guanciale nell'amatriciana, della cotoletta fritta nel burro, continueremo a difendere le nostre ricette. Perché ogni volta che uno spaghetto viene spezzato per entrare nella pentola, una nonna italiana si sente male.