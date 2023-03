Forza poveri

Eh quante storie, se sei povero non è mica colpa nostra: il caffè vattelo a bere in un baretto qualsiasi nei posti da poveri che frequenti tu. È questa, in sostanza, la spiegazione per lo scontrino monstre da 20 euro che una turista lecchese si è ritrovata sul tavolino di un bar del lungolago di Como.

Anche lei però, come si dice, ha esagerato: il caffè era doppio e la bottiglietta d’acqua addirittura da 750 cl. Che lusso, che ostentazione. Ma siamo a Como o a Capri? Si è chiesta spaesata la povera (in tutti i sensi) cliente. Como, cara signora. E sarebbe gradita la mancia, grazie.