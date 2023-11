Non è tutto oro quel che sharing. Dopo quattro anni di onorato servizio, alla fine del mese spariranno dalle vie di Milano gli scooter bianchi e azzurri di Cityscoot. Troppo gravi le difficoltà economiche della società francese. I primi a strapparsi i capelli saranno i ladri, che in questi anni hanno fatto man bassa di batterie elettriche da rivendere al mercato nero.

La sharing economy ha portato nelle città del mondo un messaggio molto bello: perché possedere degli oggetti quando puoi semplicemente prenderli in prestito? E così abbiamo avuto il car sharing, il bike sharing, lo scooter sharing, il monopattino sharing: decine e decine di mezzi in giro per le vie di Milano. Nel migliore dei mondi possibili ci muoveremmo tutti così, ma questo non è proprio il mondo migliore. Furti a ripetizione, vandalismi d’ogni sorta, bici gettate nei Navigli per un pazzo pazzo divertimento. Gli utenti dei mezzi in condivisione lo sanno, spesso si trovano in condizioni pietose. È l’utopia che incontra la realtà.