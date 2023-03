Soldati a pedali

Si sta come d’autunno sugli alberi le foglie. Quando ha scritto questi (incredibili) versi Ungaretti pensava ai soldati mandati al macello nella Prima Guerra Mondiale. A Milano, nel 2023, sono perfetti per i ciclisti. Soprattutto quelli “veri”, quelli cioè che usano la bicicletta tutti i giorni. Proprio come i fanti a cui pensava Ungaretti, cacciati a forza fuori dalle trincee verso un destino ignoto, così i ciclisti milanesi devono destreggiarsi ogni giorno tra micidiali raffiche di pericoli. Auto in doppia fila, portiere aperte all’improvviso, svolte senza freccia, solo per citare i classici intramontabili.

Questi soldati (nel senso ungarettiano) su due ruote non solo devo scampare in continuazione al tiro “nemico”, spesso devono anche sorbirsi le critiche, chiamiamole così, di chi usa l’auto, non concepisce altro mezzo di locomozione, e pretende che tutti si adeguino alle sue quattro ruote. Ogni nuovo spezzone di ciclabile che viene aperta, quindi, è per i fanti a pedali milanesi una nuova trincea conquistata. Figurarsi quando a cadere potrebbe essere un simbolo come il ponte della Ghisolfa, una delle strade più grigie e tristi della città, resa più colorata e simpatica grazie alle ciclo-avanguardie che ieri l’hanno invasa per un paio d’ore. Un piccolo colpo di pedale per i ciclisti, un grande passo per tutta la città.