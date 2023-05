Chi vuole intendere… in tenda

La notizia non è nuova, ma l’inedita forma di protesta merita una citazione. Dormire in tenda davanti al Politecnico è sicuramente un modo originale e, si spera, anche efficace per denunciare una situazione che tutti conosco ma che nessuno sembra potere – o volere- affrontare: lo spropositato prezzo degli affitti in città. Perché di report, elaborazioni e classifiche che ci raccontano quanto sia figo e dinamico il mercato immobiliare milanese ne escono una ventina al mese, poi però a un certo punto irrompe la vita reale e si scopre l’acqua calda, cioè che a Milano fatichi ad abitarci se hai uno stipendio, figurarsi se sei studente. A ricordarci la profonda differenza tra casa-speculazione, con il sempre redditizio business del mattone, e casa-abitazione, quell’indispensabile tetto da mettere sopra la testa che sempre meno persone possono permettersi, nella locomotiva del Paese.