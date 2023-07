Un posto al camposanto non si nega a nessuno

La notizia è di quelle che ai più sfuggono: il cimitero utilizzato come spogliatoio e come doccia da turisti e bagnanti e per questo il sindaco lo ha chiuso.

Accade il Lombardia e il camposanto è quello di Onno, frazione di Oliveto Lario che soprattutto nei nei week-end viene utilizzato come spogliatoio per cambiarsi prima di andare al lago e come doccia utilizzando le fontanelle destinate a riempire gli innaffiatoio dei fiori sulle tombe, quando è giunta l’ora di tornarsene a casa.

I residente del camposanto non si sono potuti lamentare ma i loro cari ancora in vita hanno chiesto l’intervento del sindaco che ha chiuso il cimitero tutti i sabato e domenica di luglio e agosto. A mali estremi estremi rimedi.

Chi crede nel Karma o ama le pubblicità social di una notissima quanto ironica azienda di onoranze funebri, ricorda ai maleducati che per loro il cimitero non resterà mai chiuso qualora abbiano bisogno nel colombario di un monolocale vista lago. Non è detto però che gli altri residenti li accolgano a braccia aperte...