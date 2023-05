Finiti i pronostici iniziano le previsioni

Non fosse per i pollini che aleggiano nell'aria creando un suggestivo effetto nevischio, sembrerebbe di essere già ad agosto, con il centro di Milano invaso di turisti in short e canotta e i Navigli presi d'assalto dai milanesi in cerca di refrigerio. E siamo ancora in primavera, come ricorda il "pappo" dei pioppi (gli onnipresenti batuffolini bianchi).

Se ieri in città la colonnina di mercurio è arrivata a segnare 28 gradi, un vero record per la media stagionale, registrato solo altre due volte negli ultimi 20 anni: nel 2018 e nel 2003, è ancora presto per fare previsioni su un'ipotetica estate torrida all'ombra della Madonnina.

D'altronde i meteorologi lo hanno già anticipato: il caldo eccezionale di questo primo weekend di maggio non è destinato a durare. Da lunedì torneremo ad aprire gli ombrelli e non per proteggerci dal sole, come i turisti asiatici nell’assolata piazza Duomo. Certo, con lo scudetto ormai matematicamente assegnato, non potendo lanciarsi in pronostici calcistici sarà difficile per i più resistere alla tentazione di fare previsioni, almeno quelle meteo...