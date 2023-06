Blackout e fantascienza

Puntuali come la dichiarazione dei redditi sono arrivati i primi blackout estivi. Ospiti poco desiderati delle giornate da bollino viola. C’è un aspetto della mancanza di corrente che in pochi notano. Il rumore. Appena l’energia elettrica scompare, parte infatti una sinfonia di allarmi in tutte le tonalità e le modulazioni di suono. Uno più fastidioso dell’altro. Un aspetto certo secondario e tutto sommato trascurabile, ma che all’appassionato di fantascienza e distopie futuribili richiama un mondo in cui le Macchine (quelle con la M maiuscola) governeranno l’universo. Al nerd con il ciclo dei robot di Asimov sul comodino, il coro delle sirene elettroniche fa pensare a una schiera di androidi neonati rimasti senza cibo che reclamano la loro poppata di energia. Qualcuno si rassegna e smette nel giro di qualche minuto, qualcun altro prosegue imperterrito fino al ripristino della linea, ci sono anche quelli che non riescono a calmarsi comunque e vanno avanti per ore. Quindi, quando rimaniamo al buio, con il condizionatore fermo, il coro degli allarmi urlanti in sottofondo e quello delle imprecazioni dentro di noi, rivolgiamo un pensiero all’appassionato di fantascienza che, oltre ai disagi presenti, ha la mente affollata dai presagi di un futuro da balia di capricciosi baby robot. Che – fedeli a modo loro alla Legge Zero della robotica – cresceranno pensando (già, penseranno) all’uomo come all’ultimo gradino dell’evoluzione, più dannoso che inutile. Studieranno un modo per eliminarlo in maniera definitiva. E infine ci riusciranno senza che nessuno se ne accorga. Insomma, godiamoceli questi blackout fin che si può.