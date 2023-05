La Costituzione italiana vive da PizzAut

Quando si cita il primo articolo della Costituzione – “L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro” – come cartello per denunciare disoccupazione, precarietà e disuguaglianze, ci si dimentica una cosa: quell’insieme di leggi sono soprattutto un programma. Non possono modellare la realtà per il solo fatto di esistere, ma indicano la strada da percorrere. A ben vedere, in Italia ci sono sessanta milioni di garanti della Costituzione.

Uno di loro si chiama Nico Acampora. Nel 2017 ha fondato “PizzAut”, un progetto che nel 2021 ha aperto una pizzeria in cui lavorano persone autistiche affiancate da professionisti della ristorazione e della formazione. Ieri ha aperto al pubblico il suo secondo locale, a Monza (un mese fa venne a inaugurarlo il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella).

Nel messaggio d’apertura, Nico Acampora ha unito parole chiare a fatti concreti: “In un Italia in cui molte aziende che per legge dovrebbero assumere una persona disabile preferiscono invece pagare le multe” e “dove l'inclusione lavorativa e sociale per le persone autistiche non esiste”, “ci piace festeggiare tutti il Primo Maggio festeggiando il Lavoro Vero con l'assunzione a tempo indeterminato dei nostri ragazzi”.

È compito della Repubblica Italiana – dice un altro articolo della Costituzione, il terzo – “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. Insomma: PizzAut, ieri, ha fatto la Costituzione.