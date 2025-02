Il pentimento dei criminali, come solitamente inteso, suscita disprezzo presso i colleghi e diffidenza in tutti gli altri, giacché figlio di un calcolo preciso, di una strategia difensiva studiata a tavolino. Il ravvedimento morale è altra e alta materia, sondata magistralmente da Manzoni e Dostoevskij: presuppone l’ammissione di una colpa da una posizione di vantaggio. Con tutti i distinguo immaginabili, in questa fattispecie potrebbe rientrare anche il ladro seriale friulano che nei giorni scorsi si è consegnato agli agenti del commissariato di polizia di Lambrate per svuotare il modesto sacco: cinque rapine a danno di altrettanti negozietti vicini al metrò. Solo cinque ma, stando al racconto del giovane disperato, presto sarebbero decuplicate vista la forza di un impulso criminale neutralizzabile solo con la confessione a cuore aperto e piede libero. Non sappiamo – e non vogliamo sapere – se a consigliarlo in questo senso sia stato un genitore o un prete... e non il solito scaltro avvocato.