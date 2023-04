Il 25 Aprile è una data bellissima

Tra il 25 aprile e il 2 giugno, nell’arco di 39 giorni, ci sono le uniche tre festività italiane non legate in nessun modo alla religione cattolica. Appena tre su dodici: non male per un Paese laico come il nostro. Oggi è il primo giorno di questo triduo laico ed è anche quello più messo in discussione. Se ci guardassero da Marte ci prenderebbero per matti per come ci accapigliamo per una ricorrenza meravigliosa fin dal nome: Liberazione. Oggi 78 anni fa da Milano il Comitato di liberazione nazionale Alta Italia proclamava l'insurrezione generale in tutti i territori ancora occupati dai nazifascisti: era fatta, l’Italia era libera. Eppure ogni anno l’avvicinamento al 25 Aprile è costellato di polemiche, distinguo, precisazioni. Fortunatamente poi le celebrazioni, i cortei, gli eventi sono tanti e molto partecipati. Perché saranno passati anche 78 anni, ma il 25 Aprile resta sempre una data bellissima. Specie a Milano.