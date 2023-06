Valentino sfila all’Università Statale, omaggio alla sua Milano

Milano, 10 giugno 2023 – Valentino sfilerà all’università Statale di Milano, senza interrompere lezioni, e finanzierà borse di studio. La nuova collezione uomo della maison creata da Valentino Garavani verrà presentata nel cortile d’onore di via Festa del Perdono, il 16 giugno, e aprirà di fatto la settimana della moda maschile. “The Narratives”: il titolo. Il direttore creativo Pierpaolo Piccioli - stilista dell’anno agli ultimi Fashion Awards - dopo avere invitato scrittori di fama internazionale a prestare le loro parole per una campagna pubblicitaria affidata solo a testi e a sfondi colorati, ha deciso di rendere "omaggio a Milano e ai giovani che la rendono una città vibrante di creatività e alla formazione che li arricchisce".

Sguardo al futuro senza scordare le radici: proprio a Milano, nel 1985, Valentino (oggi 91enne) portò in scena la sua prima sfilata uomo. La casa di moda (dal 2012 di proprietà della società Mayhoola for Investments del Qatar) sosterrà ora gli studenti con una donazione "cospicua", si limitano a dire tra i corridoi, rispettando il volere della maison di non svelare cifre. A non essere segreta è invece la finalità: "ll coinvolgimento dei nostri studenti rappresenterà per loro un momento formativo e di riflessione sulle innovazioni del linguaggio artistico, in particolar modo per coloro che frequentano i corsi di moda e comunicazione - commenta il rettore della Statale, Elio Franzini -. La maison ha mostrato vicinanza nei confronti dei giovani studenti e un’attenzione generosa anche per le esigenze, per noi prioritarie, del diritto allo studio".

Nessuna limitazione alle attività accademiche, seminari, convegni e biblioteche aperte, dialogo con gli studenti: cinquanta del corso di laurea in Editoria, culture della comunicazione e della moda seguiranno la sfilata dal vivo, all’interno dell’ateneo, insieme ai rappresentanti degli studenti negli organi accademici. Nel pomeriggio incontreranno e “intervisteranno“ il direttore creativo Pierpaolo Piccioli.