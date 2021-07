La prossima sara' una nuova settimana impegnativa sul fronte dei mercati: la variante Delta spaventa gli investitori e su chi ha scommesso su una ripresa economica globale, e l'aumento diffuso dei contagi potrebbe mettere in discussione le nuove stime di crescita. Le attenzioni saranno in particolare rivolte anche ai prezzi del petrolio, dopo gli sviluppi in sede Opec+ nella quale, dopo il braccio di ferro tra gli Emirati Arabi e l'Arabia Saudita, dovrebbe trovarsi una quadra sulle politiche di produzione da seguire nei prossimi mesi. Sul fronte europeo, c'e' grande attesa per giovedi' quando si terra' il direttivo della Bce, il primo con la nuova 'guidance' che, come preannunciato, pone un obiettivo "simmetrico" dell'inflazione al 2%.

Dal meeting potrebbero arrivare le prime indicazioni sugli strumenti che Francoforte mettera' in campo dall'anno prossimo, quando, a marzo, scadra' il piano Pepp, il programma straordinario d'acquisto di titoli che ha varato lo scorso anno di fronte allo scoppio della pandemia da Covid. I nuovi strumenti saranno poi declinati in autunno. Sul fronte italiano, resta caldo il fronte dopo l'annuncio dei licenziamenti, in primis da parte di Whirlpool. Ma piu' in generale, da parte sindacale, c'e' pressing su Confindustria perche' escluda dalla sua confederazione quelle imprese che non ricorreranno prima alla Cig Covid ma che procederanno direttamente con le lettere di licenziamento.

Si entrera' nel dettaglio del piano ITA, le cui linee sono state gia' annunciate. E, in vista della riforma fiscale, il Ministro dell'Economia Daniele Franco fornira' le prime indicazioni al Parlamento. Giovedi' e venerdi', intanto, si terra' a Napoli nell'ambito del G20, la Riunione Ministeriale Ambiente, Clima ed Energia.

Questi gli appuntamenti piu' importanti della prossima settimana.

LUNEDI' 19 LUGLIO Confindustria: h 10 Evento streaming di presentazione ampliamento di Lean Experience Factory (LEF), Centro di eccellenza per la formazione professionale nel campo del lean management e della trasformazione digitale. Collegamento con Carlo Bonomi presidente di Confindustria Roma: il Presidente dell'Inail Franco Bettoni presenta la relazione annuale 2020 sull'andamento degli infortuni e delle malattie professionali, con il ministro del lavoro Andrea Orlando Roma: all'Universita' Luiss Guido Carli ore 15:00 Presentazione della Relazione sull'attivita' dell'Arbitro Bancario Finanziario nel 2020.

MARTEDI' 20 LUGLIO Germania: diffusione dati su prezzi alla produzione relativi al mese di giugno; Roma: presentazione del Rapporto e Bilancio Sociale 2020 dell'Enac, con il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilita' sostenibili, Enrico Giovannini; il Presidente dell'Enac, Pierluigi Di Palma e il Direttore Generale, Alessio Quaranta; Uil: webinar "L'evasione fiscale: il male assoluto. Le proposte della Uil per combatterla" con il segretario confederale Uil Domenico Proietti; Bce pubblica l'indagine sul credito bancario nell'area euro; Usa: dati su nuove costruzioni abitative relative al mese di giugno; Usa: dati su permessi edilizi relativi al mese di giugno; Roma - diretta streaming sulle pagine Facebook e YouTube di Cittadinanzattiva e del Forum Disuguaglianze e Diversita'. Convegno: Quale riforma per gli anziani non autosufficienti e le loro famiglie", la societa' civile stringe un patto e interpella le istituzioni, con i ministri Andrea Orlando e Roberto Speranza.

MERCOLEDI' 21 LUGLIO Istat: produzione nelle costruzioni a maggio; Roma: al Senato Palazzo Madama Sala Caduti di Nassirya Casa, presentazione del Rapporto semestrale Sogeea sulle aste immobiliari; Usa: diffusione dati EIA su scorte e produzione di greggio; Roma: in Commissione Finanze della Camera audizione del direttore dell'Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini su compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione.

GIOVEDI' 22 LUGLIO Confindustria: https://eventi.ilsole24ore.com/assografici/ ore 11:00 Assemblea in streaming di Federazione Carta e Grafica "Il ruolo delle Federazioni Carta e Grafica nella transizione ecologica e digitale". Con presidente di Confindustria Carlo Bonomi (videomessaggio); Usa: nuove richieste sussidi disoccupazione; Usa: dati su vendite case esistenti relativi al mese di giugno; Ue: dati su fiducia dei consumatori relativi al mese di luglio; Imprese: evento online ore 17:00 Nell'ambito della Road to EY Digital Summit incontro sul tema "La sfida della neutralita' climatica", con Pier Lorenzo Dell'Orco, Italgas Reti, Roberto Giacomelli, EY, Riccardo Stefanelli, Brunello Cucinelli, Stefano Venier, Hera, Toni Volpe, Falck Renewables e altri Usa: diffusione dati su attivita' manifatturiera Fed Kansas City relativi al mese di luglio; Bce: riunione del Consiglio direttivo con decisioni di politica monetaria, segue conferenza stampa con presidente Christine Lagarde. Roma: alla Commissione Finanze Senato e Camera audizione del ministro dell'Economia, Daniele Franco sulla riforma.

VENERDI' 23 LUGLIO Gb: dati su vendite al dettaglio a giugno; Francia: dati su pmi manifatturiero e pmi servizi relativi al mese di luglio; Germania: dati su pmi manifatturiero e pmi servizi relativi al mese di luglio; Istat: permessi per costruire, IV Trimestre 2020 - I Trimestre 2021; Ue: dati su pmi manifatturiero e pmi servizi relativi al mese di luglio; Gb: dati su pmi manifatturiero e pmi servizi relativi al mese di luglio; Usa: dati su pmi manifatturiero e pmi servizi relativi al mese di luglio.