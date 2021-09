Venerdì 24 settembre sarà difficile volare. È stato infatti indetto uno "sciopero generale di 24 ore di tutto il personale del trasporto aereo".

A proclamare la protesta unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo "a difesa dei lavoratori di Alitalia, Air Italy, Ernest, Blue Panorama, Air Dolomiti, Norwegian, di tutte le compagnie aeree straniere con base e addetti nel nostro paese, delle società di gestioni aeroportuali, di handling e catering e di tutti gli stagionali e precari del settore".

"Alla base dello sciopero - spiegano le organizzazioni sindacali - la vertenza Alitalia-Ita, sulla quale ci aspettiamo una convocazione urgente dai ministeri competenti, l'opposizione netta ai licenziamenti nel settore, la richiesta di una sede di confronto interministeriale permanente e l'istituzione di una cabina di regia per garantire la tenuta sociale, assicurando gli ammortizzatori sociali, l'avvio di una riforma per garantire il riordino del sistema aeroportuale, l'applicazione delle regole del lavoro del contratto nazionale che prevedano gli stessi trattamenti normativi e retributivi a parita' di condizioni operative, partendo dall'applicazione dell'articolo 203 del Decreto Rilancio ed il rifinanziamento del Fondo straordinario del trasporto aereo. Su queste tematiche dopo gli scioperi del 18 giugno e del 6 luglio scorsi non abbiamo ancora ricevuto nessuna risposta dal Governo che per ora rimane un grande assente".

Lo sciopero durerà 24 ore dalla mezzanotte del 23 alle mezzanotte del 24 e riguarderà sia il personale degli aerei che quello di terra. Oltre ad Alitalia hanno comunicato l’adesione all’agitazione gli staff di Easyjet dalle 13 alle 17, di Volotea dalle 10:01 alle 12. Lo sciopero, soprattutto per Ita, potrà avere ripercussioni anche nei giorni successivi.

Sul sito di Ita è stato pubblicato un elenco dei voli che saranno cancellati

Volo Partenza Arrivo AZ58 Roma Madrid AZ61 Madrid Roma AZ76 Roma Barcellona AZ79 Barcellona Roma AZ90 Roma Málaga AZ91 Málaga Roma AZ107 Amsterdam Roma AZ108 Roma Amsterdam AZ120 Milano Amsterdam AZ121 Amsterdam Milano AZ148 Milano Bruxelles AZ151 Bruxelles Milano AZ153 Bruxelles Milano AZ154 Milano Bruxelles AZ159 Bruxelles Roma AZ160 Roma Bruxelles AZ203 Londra Roma AZ206 Roma Londra AZ249 Londra Milano AZ250 Milano Londra AZ317 Parigi Roma AZ324 Roma Parigi AZ332 Roma Parigi AZ333 Parigi Roma AZ345 Nizza Roma AZ351 Parigi-Orly Milano AZ352 Milano Parigi-Orly AZ354 Roma Nizza AZ400 Roma Francoforte AZ403 Francoforte Roma AZ433 Monaco Roma AZ436 Roma Monaco AZ573 Zurigo Roma AZ574 Roma Zurigo AZ575 Ginevra Roma AZ576 Roma Ginevra AZ584 Roma Tirana AZ585 Tirana Roma AZ718 Roma Atene AZ719 Atene Roma AZ800 Roma Algeri AZ801 Algeri Roma AZ866 Roma Tunisi AZ867 Tunisi Roma AZ884 Roma Malta AZ885 Malta Roma AZ1156 Reggio Calabria Roma AZ1157 Roma Reggio Calabria AZ1162 Lamezia Terme Roma AZ1167 Roma Lamezia Terme AZ1171 Roma Lamezia Terme AZ1178 Lamezia Terme Roma AZ1184 Lamezia Terme Milano AZ1185 Milano Lamezia Terme AZ1195 Milano Reggio Calabria AZ1264 Napoli Roma AZ1283 Milano Napoli AZ1284 Napoli Milano AZ1287 Milano Napoli AZ1288 Napoli Milano AZ1291 Milano Napoli AZ1312 Bologna Roma AZ1318 Bologna Roma AZ1319 Roma Bologna AZ1356 Trieste Roma AZ1360 Trieste Roma AZ1365 Roma Trieste AZ1380 Genova Roma AZ1386 Genova Roma AZ1395 Roma Genova AZ1417 Roma Torino AZ1428 Torino Roma AZ1432 Torino Roma AZ1460 Venezia Roma AZ1463 Roma Venezia AZ1466 Venezia Roma AZ1487 Roma Verona AZ1488 Verona Roma AZ1500 Cagliari Roma AZ1528 Milano Cagliari AZ1529 Cagliari Milano AZ1531 Cagliari Milano AZ1535 Roma Cagliari AZ1536 Cagliari Roma AZ1544 Milano Cagliari AZ1545 Cagliari Milano AZ1548 Milano Cagliari AZ1550 Alghero Roma AZ1552 Milano Cagliari AZ1560 Milano Cagliari AZ1563 Roma Cagliari AZ1564 Milano Cagliari AZ1565 Cagliari Milano AZ1566 Milano Alghero AZ1567 Cagliari Milano AZ1569 Alghero Milano AZ1570 Milano Cagliari AZ1575 Roma Alghero AZ1577 Cagliari Milano AZ1578 Alghero Roma AZ1581 Roma Cagliari AZ1584 Cagliari Roma AZ1585 Roma Cagliari AZ1589 Roma Alghero AZ1590 Cagliari Roma AZ1592 Cagliari Roma AZ1594 Cagliari Roma AZ1595 Roma Cagliari AZ1598 Cagliari Roma AZ1602 Bari Roma AZ1604 Milano Alghero AZ1605 Alghero Milano AZ1612 Bari Roma AZ1623 Roma Brindisi AZ1633 Milano Bari AZ1634 Brindisi Roma AZ1642 Brindisi Milano AZ1651 Milano Brindisi AZ1652 Bari Milano AZ1653 Milano Bari AZ1713 Milano Catania AZ1714 Catania Milano AZ1720 Catania Milano AZ1721 Milano Catania AZ1722 Catania Roma AZ1724 Catania Roma AZ1726 Catania Roma AZ1730 Catania Roma AZ1733 Roma Catania AZ1739 Roma Catania AZ1741 Roma Catania AZ1745 Roma Catania AZ1764 Palermo Milano AZ1765 Milano Palermo AZ1767 Palermo Milano AZ1772 Milano Palermo AZ1774 Palermo Roma AZ1779 Roma Palermo AZ1781 Roma Palermo AZ1784 Palermo Roma AZ1788 Palermo Roma AZ1792 Palermo Roma AZ1793 Milano Palermo AZ1795 Roma Palermo AZ1904 Olbia Roma AZ1905 Roma Olbia AZ1909 Roma Olbia AZ1910 Olbia Roma AZ1920 Milano Olbia AZ1925 Olbia Milano AZ1926 Milano Olbia AZ1930 Milano Olbia AZ1937 Olbia Milano AZ2032 Roma Milano AZ2037 Milano Roma AZ2044 Roma Milano AZ2061 Milano Roma AZ2068 Roma Milano AZ2071 Milano Roma AZ2092 Roma Milano AZ2130 Roma Milano