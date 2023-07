Vacanze, hotel e ristoranti in affanno, personale solo al 50%. Il problema? Contratti inadeguati

Crescono visitatori e turisti, ma si fa sempre più fatica a trovare personale. E forse non è un caso se, proprio nell’ambito dei servizi e le attività di alloggio e ristorazione si registra la percentuale più elevata di irregolarità rilevata dai controlli dell’Ispettorato del lavoro. Sono diverse sfaccettature di una stessa medaglia, quella che vede una crescita costante di domanda turistica verso strutture ricettive, ristoranti, negozi, ma che, allo stesso tempo, pone le attività davanti alla necessità di fare i conti con la forza lavoro.

La fotografia di Excelsior Uniocamere dice che a giugno le aziende lombarde avrebbero avuto bisogno (e intenzione) di assumere quasi 15mila tra esercenti e addetti nelle attività di ristorazione e addetti all’accoglienza e all’informazione della clientela, a cui si possono aggiungere 7.370 addetti alle vendite e 8.390 alle pulizie (personale non qualificato), personale molto richiesto tra strutture ricettive, commerciali e di ristorazione. Sono numeri in leggera crescita rispetto agli anni passati, ma, rispetto al 2022 e al 2019, ciò che è cambiato è soprattutto la difficoltà di reperimento.

Prendendo in considerazione l’ambito di esercenti e addetti nelle attività di ristorazione (cuochi, camerieri, altri operatori di servizi turistici), a giugno 2019 la quota di difficile reperimento era del 29%. Decisamente in crescita quella rilevata nel 2022, 40,3%, ma nel 2023 si è arrivati a oltre il 48%, con punte (per quanto riguarda la Lombardia) del 72% nella provincia di Varese, del 67% a Lecco, 65% a Sondrio. Nella maggior parte dei casi, pesa la carenza di candidati, più che l’inadeguatezza della loro preparazione: in sostanza, le offerte di lavoro restano deserte.

Lo stesso trend si registra tra gli addetti all’accoglienza: il 45% è irreperibile a giugno 2023 (23% nel 2019) ma anche tra gli operatori delle pulizie (34% nel 2023, 15% a giugno di 4 anni fa). Le associazioni di categoria da tempo lanciano allarmi sulla carenza di personale: a maggio, nella 73esima assemblea nazionale di Federalberghi a Bergamo e Brescia, il presidente nazionale Bernabò Bocca aveva lanciato la proposta di un nuovo decreto flussi per colmare il gap, partendo dal dato di fatto che oltre un quarto dei dipendenti delle imprese alberghiere sono stranieri. Assoturismo Confesercenti ha stimato invece una perdita media del 5,3% durante l’estate, per le realtà che non riescono a reperire tutti gli addetti di cui hanno bisogno.

Dall’altro lato, secondo i sindacati a monte di queste difficoltà c’è la precarietà del lavoro stagionale, non compensato adeguatamente sotto il profilo retributivo. "Ci sono 8 contratti per il turismo, spesso non viene applicato nessuno di questi", è il commento di Luca Di Natale, segretario generale Filcams Cgil Brescia. La città Capitale della Cultura con Bergamo è stata una delle tappe della campagna nazionale della categoria sindacale ‘Mettiamo il turismo sottosopra’, con l’obiettivo di ribaltare la prospettiva rispetto alle difficoltà di reperimento del personale, evidenziando quella dei lavoratori. "Se non vengono riconosciuti orari stabili, regolari o non viene valorizzato il lavoro fatto, per i lavoratori diventa svilente, soprattutto per chi esce da percorsi universitari", ha evidenziato Di Natale.

L’altra faccia di questa medaglia è, però, la relazione annuale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, che apre un’ulteriore prospettiva, ovvero l’utilizzo di lavoro irregolare, che potrebbe essere letto come conseguenza o causa delle difficoltà di reperimento di personale. Guardando i dati lombardi 2022, fa riflettere che la percentuale di irregolarità rilevate più elevata (77%) sia stata proprio tra le attività e servizi di alloggio e ristorazione (67,40% la media, al secondo posto trasporto e magazzinaggio con il 74%) e che in questo settore si concentri un quarto dei lavoratori in nero rilevati dai controlli (387 su 1.268 totali) con 14 casi anche di minori sui 21 complessivi.