Piccoli ma connessi Vodafone investe sui paesi "Di qui passa la crescita"

Digitalizzazione, copertura delle reti, infrastrutture: la Lombardia si conferma la regione più tecnologicamente avanzata d’Italia. E la connessione a internet è una necessità anche nei centri più piccoli: "È un territorio che si distingue – sottolinea Fabrizio Garino, direttore area Nord Ovest di Vodafone Italia – nell’innovazione e nelle tecnologie digitali. Qui sono partite le sperimentazioni sul 5G, la quinta generazione delle reti mobili, e su IoT, l’internet delle cose: oggetti che hanno software integrati per connettersi con altri dispositivi". Proprio sulla Lombardia Vodafone ha puntato molto: "La divisione tra chi ha accesso a internet e chi no è stata sensibilmente ridotta. Con il 5G siamo andati a coprire 712 piccoli comuni, per un milione di unità immobiliari. Il progetto continua ad evolversi: in ottobre erano 520 i piccoli centri raggiunti". Gli investimenti in regione sulla rete mobile, negli ultimi due anni, si aggirano intorno a "120 milioni di euro per garantire una copertura sempre maggiore. Soprattutto in merito alla tecnologia Fwa 5G, che consente di connettersi in zone difficili da raggiungere dalla rete, dove non erano presenti le tecnologie delle grandi città". Con la pandemia, la necessità di essere connessi è cresciuta: "Ha accelerato un trend evidente anche prima, cambiato i comportamenti dei cittadini. Inizialmente il traffico dati è cresciuto più del 100%. Ma anche attualmente: in Lombardia, sul fronte imprese, registriamo una crescita costante nell’adozione di soluzioni digitali (oltre il 25% anno su anno). E il dato raddoppia - spiega Garino – in merito a piccolissime realtà imprenditoriali. Il territorio si caratterizza poi per l’utilizzo di applicazioni di contenuti sportivi, attività video e streaming: lo smart working, ad esempio, ha fatto crescere notevolmente l’utilizzo delle videoconferenze. Da parte nostra, più aumenta il traffico dati, più interveniamo sulla capacità della rete". Il cambiamento si registra anche, a livello aziendale, "grazie a nuove piattaforme. Neo Apotek, sede a Milano, più di 150 farmacie, è cresciuta inserendo comuni dai 30mila ai 5mila abitanti come Bollate (Milano), Albino (Bergamo) e Gravedona (Como). Con le ricette elettroniche e la digitalizzazione si favoriscono anche le realtà più piccole. Todema invece, azienda brianzola che fabbrica macchinari industriali, ha da subito abbracciato una soluzione tecnicamente avanzata come la Mpn (mobile private network) per innovare i processi produttivi".

Secondo Garino, i prossimi passi riguardano "la copertura di piccole e medie imprese in particolar modo con il Fwa 5G, la copertura delle grandi realtà con le Mpn". Non solo: "Migliorare, tramite il digitale, i servizi che le pubbliche amministrazioni offrono ai cittadini. Ad esempio sulla sicurezza, sull’identità digitale. Anche per avere meno code agli sportelli. La sperimentazione del 5G a Milano, un lavoro di squadra tra Vodafone, Comune, Regione, aziende e Politecnico, è un ottimo esempio".

