Pavia capitale della cultura d’impresa 2023. Nasce la “smart land”, locomotiva del Paese

Pavia – «Il Pavese è parte integrante di quell’area che è locomotiva del Paese grazie al determinante contributo del suo sistema produttivo, capace di creare valore per la comunità". Il presidente di Assolombarda Alessandro Spada ha usato queste parole tagliando il nastro di Pavia Capitale della Cultura d’impresa 2023, la manifestazione per la diffusione dei valori della cultura d’impresa che promuove le economie locali a forte vocazione industriale.

«La cultura d’impresa è linfa vitale e indispensabile per il rilancio del territorio – ha aggiunto Nicola de Cardenas, presidente della sede di Pavia di Assolombarda – Dobbiamo riscoprire, alimentare, sostenere la cultura d’impresa per aprire una nuova stagione di rilancio economico per questa provincia, che ha tante risorse da valorizzare. Per il territorio è arrivato il momento di mostrare il proprio coraggio e guardare con fiducia al futuro, utilizzare la storia non come giustificazione nostalgica ma come spinta a eguagliare e superare il passato".

"Lo faremo con le tante iniziative che abbiamo in programma, che saranno anche una spinta ulteriore all’impegno che abbiamo intrapreso da due anni con il Piano strategico per la provincia di Pavia". Due Premi Nobel (Giulio Natta per la Chimica e Camillo Golgi per la Medicina), grandi industrie come la Necchi che con l’iconica macchina da cucire Supernova ha vinto il Compasso d’oro, e un futuro promettente nei settori della meccatronica, agrifood, packaging, sanità, meccano-calzaturiero e digitale e che si sta specializzando sempre di più nella microelettronica.

"Pavia ha avuto la capacità di rilanciarsi a livello regionale e nazionale – ha sottolineato il presidente della Regione Attilio Fontana aprendo l’evento inaugurale Pavia Supernova – Qui si concretizza una collaborazione virtuosa tra pubblico e privato. Qui c’è anche grande attenzione alla formazione del capitale umano: oltre a una storica Università, sono presenti ospedali di eccellenza non solo per la cura che garantiscono ai pazienti ma anche per la ricerca che riescono a sviluppare. Una provincia dove si riscontra una maggiore coesione tra i suoi tre territori, Pavese, Oltrepo e Lomellina".

«Il nostro territorio – ha rimarcato il presidente della Provincia Giovanni Palli – si può trasformare diventando la prima “smart land“ della Lombardia. Vanno raccolte le sfide delle tre grandi transizioni, digitale, energetica e tecnologica, per rilanciare la provincia di Pavia e migliorare la qualità di vita dei cittadini". Per tutto il 2023 Assolombarda ha programmato, sul tema della Cultura d’impresa, una serie di manifestazioni.

Scienza, tecnologia, innovazione, merito, giovani, attrattività, umanesimo industriale, inclusione e sostenibilità sono i pilastri del progetto, che si sviluppa lungo quattro assi tematici principali: la terra dei talenti, dove scienza, tecnologia e talento sono al centro; l’etica economica, dove sostenibilità, rigenerazione e benessere sono i valori guida; le vocazioni del territorio, dove le filiere produttive sono protagoniste; le storie delle imprese, dove la tradizione incontra l’innovazione.