In Lombardia 20mila neoassunti in negozi, bar e hotel. Ma il 30% dei contratti è di soli 3 giorni

Milano – Un esercito di nuovi lavoratori nel commercio, negli alberghi e nei ristoranti di Milano e, rovescio della medaglia, condizioni sempre più precarie e critiche. Il 29% dei nuovi contratti ha una durata brevissima, sotto i tre giorni. Una situazione fotografata da un rapporto della Uil Milano e Lombardia, che ha messo sotto la lente l’occupazione nel 2022. Un’occupazione che cresce, trainata in particolare dal terziario e dall’edilizia, superando la crisi innescata dalla pandemia ma con problemi che restano irrisolti.

"Attività commerciali, negozi e ristoranti stanno facendo registrare una forte crescita degli occupati – spiega Salvatore Monteduro, della segreteria regionale Uil – ma il problema è nella qualità dei posti di lavoro. La maggior parte dei contratti è a termine, c’è un larghissimo impiego del part time e gli stipendi sono bassi, insufficienti per vivere in una città come Milano. La difficoltà nel trovare lavoratori da parte delle imprese è dovuta alle condizioni offerte, che spingono tanti giovani ad andare all’estero". E, nella Città metropolitana di Milano, è ancora impressionante il numero degli inattivi: l’anno scorso erano 532.101, pur con un calo di 32.743 unità rispetto al 2021 (-5,80%).

Ad aumentare, a livello lombardo, sono gli inattivi “cronici“, cioè le persone "che non cercano lavoro e non sono disponibili a lavorare": in Lombardia sono 25.112 in più rispetto al 2021, con una crescita dell’1,60%. In generale calano gli inattivi giovani, fra 15 e 34 anni, mentre crescono rispetto al 2021 quelli con più di 50 anni. Fra gli occupati lombardi, l’unica fascia d’età in calo è quella fra 35 e 49 anni. Crescono i contratti a termine, e si allargano i part time. In media gli occupati nella Città metropolitana di Milano sono stati, nel 2022, 1.486.156: sono 33.860 in più rispetto all’anno precedente.

Con una crescita del 2,33% di cui hanno beneficiato in maggior misura gli uomini (+2,89%) e meno le donne (+1,67%). Il tasso di occupazione è al 54%, con un incremento dell’1,4% rispetto al 2021. Sono cresciuti i lavoratori dipendenti (+3,26% ) e diminuiti gli indipendenti (-1,31%). Una crescita occupazionale che, guardando i settori, è trainata proprio da commercio, alberghi e ristoranti. Il comparto conta nel 2022, nel Milanese, 20.795 lavoratori in più. Una crescita dell’8%, raggiungendo quota 280.522 occupati. L’unico settore in “perdita“, che sul territorio impiega 3.534 persone, è l’agricoltura (-2,91%). L’industria registra una crescita di occupati del 3,43%, le costruzioni del 2%, e altrettanto i servizi.

Sull’edilizia incombe però la spada di Damocle del superbonus che, dopo aver gonfiato il settore, potrebbe metterlo in crisi. Dati che si riflettono anche sul fronte della disoccupazione. I disoccupati in provincia di Milano nel 2022 sono stati 85.255: sono diminuiti di 15.399 unità rispetto al 2021 (-14,78%). Il tasso è diminuito di un punto percentuale, attestandosi sul 5,5%. E, anche qui, permangono differenze di genere. Il tasso di disoccupazione femminile, emerge dal rapporto Uil su dati Istat, è stato dell’6,6%, mentre quello maschile è stato del 4,6%.

Un campanello d’allarme arriva anche sul fronte della sicurezza. Le malattie professionali sono cresciute del 47% in Lombardia, con 617 nuovi casi denunciati all’Inail. "Mentre la politica tace sui temi della sicurezza sul lavoro – sottolinea la segretaria Uil Lombardia Eloisa Dacquino – nel nostro paese gli infortuni e le morti sul lavoro non si arrestano. In Lombardia la situazione non migliora con 16.468 denunce di infortunio, di cui 19 mortali e 617 patologie professionali denunciate".