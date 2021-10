Bologna, 18 ottobre 2021 - Robin Srl, controllata di Monrif SpA, ha ottenuto da Bper, come spiega una nota del Gruppo, un finanziamento di 3 milioni di euro, della durata di 5 anni, di cui 12 mesi di preammortamento con Garanzia Italia Sace. Robin ha il suo focus sull’ideazione e implementazione della strategia di trasformazione digitale del Gruppo Monrif: dall’ideazione di prodotto, allo sviluppo delle tecnologie e dei processi industriali a supporto della digitalizzazione del contenuto e del go to market, a partire dalle testate Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione, il Giorno e il Telegrafo, fino a tutti i siti correlati e gestiti in partnership con altri editori terzi.

Grazie a questo finanziamento Robin potrà rafforzarsi in termini di investimenti su nuove e più evolute piattaforme tecnologiche e di risorse umane in diversi ambiti: team tech, marketing, data-mining e subscription. L'obiettivo è accelerare il riposizionamento del settore editoriale verso una moderna media-company, in grado di rilanciare la propria offerta di contenuti su nuovi segmenti di lettori nativi digitali e di sviluppare nuove linee di ricavo in ambito advertising e monetization.

“Robin - afferma Nicola Natali, membro del Consiglio di Amministrazione della società con delega alla finanza - continua ad affrontare il futuro con la massima attenzione alla valorizzazione degli investimenti e del capitale umano, elementi fondamentali che consentono di confermare gli ambiziosi obiettivi di sviluppo presenti nel piano industriale del Gruppo Monrif, che costituiscono la spina dorsale della strategia di crescita. L’essere affiancati da un istituto importante come Bper, oltre a Sace, ci rende particolarmente orgogliosi e ancor più motivati a raggiungere quanto prefissato”.

“Con questa operazione ci siamo affiancati all’azienda in un momento particolarmente delicato per il contesto sociale ed economico sia nazionale sia locale – afferma Paolo Barchi, responsabile della Direzione Regionale Emilia Est di Bper Banca – sfruttando al meglio le opportunità offerte dal Decreto Legge Liquidità, in particolare la garanzia Sace”.