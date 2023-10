Eicma 2023, le moto e tutte le novità: otto padiglioni e 1.700 marchi

Rho, 5 ottobre 2023 – Da sempre palcoscenico per l’industria delle due ruote e la sua community di appassionati, anticipa le mode e quest’anno mette al centro giovani e mobilità urbana. Ottantesima edizione per Eicma, l’Esposizione internazionale delle due ruote, che si svolgerà nei padiglioni di Fiera Milano a Rho, dal 7 al 12 novembre.

I numeri dell’edizione 2023 tornano ai livelli parametri pre-pandemici: 1.700 i marchi che saranno presenti gli otto padiglioni di questa edizione, due in più rispetto al 2022. Molto significativi i ritorni, sia tra le case costruttrici che tra le imprese dell’intera filiera, il 28% sono invece nuovi espositori, mentre il 64% delle aziende presenti quest’anno proviene dall’estero in rappresentanza di ben 45 i Paesi.

“Segno quest’ultimo della centralità strategica e della nostra attrattività internazionale, oltre che una conferma della attualità di un modello espositivo dinamico e sempre più ricco di contenuti ed iniziative speciali", afferma l’Ad di Eicma Paolo Magri. Due temi espositivi e due le aree d’interesse: l’Eicma Esports Arena e un’area dedicata all’Urban Mobility. Il primo sarà uno spazio interamente dedicato al mondo degli sport elettronici e dei videogiochi motorsport, che accoglierà tra gli eventi anche le finali del campionato online di motocross su quattro tappe.

“Un progetto nato per coinvolgere giovani e giovanissimi - ha commentato il presidente Pietro Meda - e anche uno strumento per le imprese del settore per traguardare il mercato di domani". La seconda novità di Eicma, l’area Urban Mobility, sottolinea invece il valore istituzionale della manifestazione. "Quest’area accoglierà imprese, istituzioni e, soprattutto, le startup di settore, a cui offriamo una vetrina internazionale grazie al sostegno dell’Ice, l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, ma ospiterà anche talk e incontri divulgativi – dichiara Magri – l’obiettivo è quello di rappresentare quanto le due ruote, a pedale e a motore, siano già e saranno sempre di più una risposta concreta a una nuova e più complessa domanda di mobilità che viene dalla città”.

Eicma ha sviluppato per questa edizione una nuova piattaforma di preregistrazione e di programmazione di incontri B2B (Eicma business meeting). Confermata l’area di test ride e-bike, il set fotografico Eicma effect, dove i fotografi ufficiali immortaleranno gratuitamente le emozioni del pubblico accese dell’esperienza di visita, e il Temporary Bikers Shop, lo spazio commerciale dedicato ai motociclisti dove acquistare accessori, abbigliamento, caschi, componenti e attrezzatura di ogni tipo per la moto.