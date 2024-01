Milano non è una città per imprenditrici: solo 2 attività su 10 sono aperte da donne

C’è chi lascia il posto fisso per aprire un’azienda, chi si espande e chi si lancia nel mare dell’imprenditoria subito dopo gli studi. Sono ancora relativamente poche, purtroppo, le donne. Dopo la pandemia e gli anni di assestamento, sono in aumento le nuove imprese a Milano e il tasso di crescita del 2,10% nel 2023 piazza la Città metropolitana saldamente sul podio in Italia, come territorio più dinamico a fronte di province lombarde come Bergamo (+0,37%) e Brescia (+0,88%) lontane dalla parte alta della classifica. L’anno scorso, secondo gli ultimi dati di Unioncamere, nel Milanese sono nate 25.099 nuove imprese, mentre altre 17.109 sono “morte“, cassando l’attività.

Un saldo positivo pari a 7.990 nuove imprese, nonostante crisi e difficoltà dell’economia. E i dati raccontano come si sta muovendo il tessuto produttivo milanese: il settore principale come nuove imprese aperte (3.020) è quello delle costruzioni, su un territorio che al netto del fattore superbonus resta al centro di imponenti progetti immobiliari. Segue il commercio (2.649 nuove imprese) e le "attività professionali, scientifiche e di ricerca". Poi i "servizi di supporto alle imprese", confermando la vocazione del territorio verso il terziario. E la parità tra uomini e donne è ancora lontana.

Su 25.099 nuove imprese, solo 5.119 sono state aperte da donne. Poco più del 20%. Abbiamo raccolto le storie di tre di loro: Beatrice Morello e Alessandra Moriggi, istruttrici di pilates, la manager del settore sport Maria Cristina Russo e la 61enne Maria Cristina Bellocchi, che ha preso le redini della caffetteria-tavola calda di Pioltello dopo la morte del marito.

Sono inoltre 5.780 le imprese aperte da giovani. Sul totale, infine, sono 6.354 quelle con titolare straniero. "Poter contare su 42mila imprese in più a livello nazionale alla fine di quest’anno, vissuto all’insegna dell’incertezza, mi sembra un buon risultato", spiega il presidente di Unioncamere, Andrea Prete, osservando i dati nazionali.

"I settori un cui si concentra la crescita maggiore erano in gran parte prevedibili. Soprattutto l’incremento del turismo, in virtù della ripresa post pandemica – prosegue – e delle attività di consulenza aziendale, e, più in generale, delle attività professionali, scientifiche e tecniche, caratterizzate dalla presenza di capitale umano qualificato, capaci di contribuire in misura importante allo sviluppo". E la stretta sul superbonus non sembra aver scoraggiato l’apertura di nuove imprese edili, mentre prosegue la flessione del commercio al dettaglio e della manifattura.

Il tasso di crescita della Città metropolitana di Milano si conferma quindi sul podio, con un +2,10% che spicca rispetto al tasso di crescita medio nazionale dello 0,70% ma anche rispetto alla media lombarda (+1,12%). Al secondo posto, fra le province, c’è Roma: +1,91%. La prima città lombarda dopo Milano è Brescia, che si attesta però solo al quindicesimo posto, preceduta da città del Sud come Lecce e Caserta in una classifica che vede anche province con segno meno (la peggiore è Biella, con un -1,08%), segno di una pesante crisi del territorio. E il nuovo anno si è aperto con un’ottantina di nuove imprese aperte a gennaio, secondo gli ultimi dati della Camera di Commercio di Milano. Dalla sartoria cinese al ristorante, dalla produzione di software al commercio di fiori e piante.