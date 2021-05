Roma - "L'Italia cambia passo, la prima milestone del Piano nazionale di ripresa e resilienza è raggiunta". Così il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta commenta il via libera del Consiglio dei Ministri al decreto legge contenente le semplificazioni e la governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Al termine della riunione, il ministro per lo Sviluppo economico Giorgetti ha detto: "Adesso attendiamo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e poi le opere". Il ministro leghista conferma che il decreto legge prevede che il 50% delle opere possa essere assegnato in subappalto, ma solo fino al 31 ottobre 2021. Ecco nel dettaglio cosa prevede il decreto.

Subappalto

"Fino al 31 ottobre 2021 il subappalto non può superare la quota del 50% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture". Inoltre, si legge, "il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attivita' oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale".

Addio imposte sui certificati

Niente più balzelli sui certificati anagrafici digitali, dallo stato di famiglia al certificato di nascita o di residenza: per tutti gli atti scaricati attraverso l'Anagrafe tributaria della popolazione residente, non si pagheranno più imposte come il bollo da 16 euro o i diritti di segreteria. Nel testo si precisa che i certificati digitali saranno "in ogni caso, senza oneri per il richiedente".

Giovani e donne

Per partecipare ai bandi di gara delle opere finanziate con le risorse del Recovery Fund occorrerà assumere almeno il 30% di manodopera femminile e di giovani under 36. E' quanto prevede la norma sulle clausole per garantire la parità di genere e generazionale negli investimenti previsti dal Recovery Plan e dal piano di opere complementari, proposta dal Pd e inserita dal Ministro Andrea Orlando nel Decreto Semplificazioni.

Soprintendenza per l'attuazione efficace del Pnrr

Al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del Pnrr, presso il ministero della cultura è istituita la Soprintendenza speciale per il Pnrr, ufficio di livello dirigenziale generale straordinario operativo fino al 31 dicembre 2026. In particolare la Soprintendenza speciale svolge le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Pnrr sottoposti a Via in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero. La Soprintendenza opera anche avvalendosi, per l'attività istruttoria, delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio. In caso di necessità e per assicurare la tempestiva attuazione del Pnrr, la Soprintendenza può esercitare, con riguardo a ulteriori interventi strategici del Pnrr, i poteri di avocazione e sostituzione nei confronti delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio. Inoltre, presso la Soprintendenza è costituita una segreteria tecnica composta, oltre che da personale di ruolo del ministero, da un contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale.