Che la crisi economica conseguente alla pandemia flagelli gran parte degli italiani è indubbio ma, secondo un Rapporto dell'Inps , sono oltre 4,2 milioni i connazionali che hanno ottenuto almeno un'indennità Covid tra autonomi, stagionali, agricoli, lavoratori dello spettacolo e intermittenti . Il tutto per 8,8 milioni di pagamenti e un importo complessivo di quasi sei miliardi.

Le erogazioni per autonomi e stagionali superano il 70% della spesa. Ciascuno ha ricevuto in media 1,407 euro. Le donne sono il 35% del totale. Gli autonomi sono il 67% dei beneficiari e tra essi le donne sono nettamente in minoranza, il 30%. Anche tra gli agricoli e i lavoratori dello spettacolo le donne sono in minoranza, ma con un'incidenza di circa 10 punti percentuali superiore.

La quota di under 30 sul totale dei beneficiari è dell'11%, ma varia sensibilmente categoria per categoria. Infatti è del 33% tra gli stagionali e tra i lavoratori a tempo determinato del turismo e delle terme, sfiora il 50% tra gli intermittenti. La Lombardia è in assoluto la regione in cui risiede il numero maggiore di beneficiari (600 mila,), seguita da Veneto (360 mila), Emilia-Romagna (357 mila), Puglia (353 mila).