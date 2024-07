Cassa integrazione a Milano e in Lombardia: i numeri preoccupanti del 2024

Milano, 2 luglio 2024 – La cassa integrazione a Milano e in Lombardia non accenna a diminuire. Lo evidenzia il 5° Rapporto sulla cassa integrazione, elaborato dalla UIL Lombardia che mette in luce il preoccupante aumento delle richieste nei primi cinque mesi del 2024, sia in provincia di Milano che nell'intera regione Lombardia.

Nel mese di maggio 2024, rispetto allo stesso periodo del 2023 la CIG ha fatto registrare a Milano un +35% con 2.071.616 ore. Aumento che è ancora più significativo nell’intera Lombardia con un +49,8% per un totale di 8.637.668 ore, a fronte di una media italiana che segna un +41,2% con 46.388.596 ore.

Tra gennaio e maggio gli incrementi a Milano sono stati del +5,1% (9.415.528 ore) in Lombardia del +26,5% (40.116.520 ore) mentre sul territorio nazionale del 21,3% (216.182.830 ore) Tra i settori produttivi record di numero di ore per l’edilizia che a Milano segna un +98,3% mentre per la Lombardia si ferma al 96,9%.

Nell’industria si registrano incrementi del +10,5% a Milano e +29,2% in Lombardia, mentre in controtendenza completa c’è il commercio che a Milano segna un -47% e in Lombardia un -43%. A 0 l’artigianato. Nei primi 5 medi dell’anno i lavoratori in cassa integrazione sono risultati 11.077 in provincia di Milano e 47.196 nell’intera Regione Lombardia.

La classifica delle province

Bergamo: +153,1%

Brescia: +7,9%

Como: +49,6%

Lecco: +21,1%

Mantova: +45,8%

Pavia: +58,1%

Sondrio: +224,3%

Varese: +0,3%

Il commento

“Gli incrementi che si registrano mostrano che le difficoltà economiche stanno colpendo duramente i settori dell'industria e dell'edilizia – spiega Salvatore Monteduro, segretario Uil Milano –. I nuclei di crisi territoriali rappresentano uno strumento che in grado di aiutare a prevenire ed anticipare le crisi aziendali”.