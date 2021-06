La posizione del presidente del Consiglio Mario Draghi su lavoro e licenziamenti “è la nostra posizione“, dice il leader della Lega, Matteo Salvini. “Ieri ho parlato con il presidente Draghi e con il presidente di Confindustria, ho sentito alcuni rappresentanti sindacali e mi sembra che la mediazione proposta e raggiunta da Draghi sia assolutamente positiva - ha detto Salvini - quindi fino a ottobre tutela per le categorie più a rischio e da giugno, per le categorie che non hanno problemi di licenziare, ma semmai hanno problemi ad assumere, perchè ci sono alcuni comparti che stanno volando, che stanno crescendo, penso all‘industria, all‘edilizia, bisogna lasciare totale libertà di azione“.

“Alcuni settori - precisa poi - penso al commercio, ai servizi e al turismo, hanno bisogno di più tempo e questo tempo viene loro dato, però noi chiediamo la reintroduzione dei voucher e del lavoro a tempo, perchè è meglio il lavoro a tempo che un non lavoro e spero che i sindacati e la sinistra non si mettano di traverso. Ho telefonato a Draghi per dirgli che la sua posizione è la nostra posizione“.

Dal centrodestra, l’attacco di Fdi: “Il blocco dei licenziamenti, per paradosso, e’ un problema secondario. Il problema principale e’ che oggi il 40% delle aziende italiane rischia di chiudere e se chiudono, il blocco dei licenziamenti non ci salvera’, perche’ la gente andra’ a casa lo stesso. Il problema, e lo diro’ a Draghi giovedi’, lo risolviamo immaginando che lo Stato trovi delle formule per premiare gli imprenditori che in questa fase non chiudono”. Lo ha detto la leader FdI, Giorgia Meloni, a Porta a porta.

Le parole di Draghi, ieriavevano innescato una certa dose di tensione con i sindacati: “Grazie all’accelerazione della campagna vaccinale - aveva detto il premier - abbiamo avanti una fase nuova, di ripresa e fiducia su cui costruire un paese più giusto e più moderno. E liberare le energie contratte in questi anni. Questa opportunità che ci è data oggi non è tornare a una costruzione istituzionale prevalente prima della pandemia. Perché noi prima della pandemia crescevamo molto poco e il grande timore è che finita la pandemia la ripresa non sia duratura”.

Il segnale da cui è partito il premier è univoco: l’attività produttiva nel Paese si rafforza. Gli indici di fiducia delle imprese sono ai massimi da oltre tre anni, e le aziende pianificano investimenti, “segno che sono tornati a essere ottimisti. Le famiglie sono per ora un po’ più caute, ma anche qui ci sono forti segnali di miglioramento. Tutti gli enti internazionali stanno rivendendo al rialzo le previsioni sulla crescita”.

Di qui il timore dei sindacati, che intravedono la conferma dello stop al blocco dei licenziamenti, introdotto dal precedente governo per il Covid. “Non si cambia il Paese senza il mondo del lavoro” ha avvertito a La Stampa il segretario della Cgil, Maurizio Landini. “Il governo accetti di confrontarsi con noi su tutte le riforme, il coinvolgimento preventivo delle parti sociali deve diventare un vincolo, il lavoro delle persone deve essere una priorita’ della politica o sara’ rottura sociale”, ha aggiunto. Dal fisco alle pensioni, dagli ammortizzatori sociali alla pubblica amministrazione, “abbiamo le nostre proposte e devono tenerne conto”.

Landini ha sottolineato che “nessuno pensa di restare a regime con un’economia assistita, ma non possiamo tornare semplicemente a come stavamo prima della pandemia”. Lo sblocco dei licenziamenti per il leader della Cgil “deve essere parte di un processo complessivo: va anche bene l’idea di riconvertire i lavoratori, ma non bisogna lasciare sole le persone”. “Se, in un momento come quello che stiamo vivendo, si mandano via i lavoratori dalla sera alla mattina, c’e’ il rischio di generare rabbia sociale. Prima discutiamo bene le scelte, diamoci gli strumenti per affrontare la situazione, definiamo percorsi di politiche attive: con quali forme assumiamo questi lavoratori?”.