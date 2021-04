IMMERSI nella tecnologia, da ormai un anno alle prese ogni giorno con smartworking e video-call, siamo proprio sicuri di conoscere gli strumenti digitali che abbiamo e che avremo a disposizione nel prossimo futuro? Quanto a fondo comprendiamo il significato di termini come reti neurali, machine learning, o data science? Ma soprattutto, quali sono le potenzialità ancora nascoste dell’intelligenza artificiale? È per cercare di rispondere a questi interrogativi che Beyond International, azienda specializzata nel fornire servizi e prodotti per l’innovazione manageriale sia attraverso strumenti tecnologici avanzati, sia attraverso lo studio delle organizzazioni, ha lanciato la propria scuola di intelligenza artificiale e robotica, rivolta a privati cittadini e aziende. L’obiettivo perseguito da Beyond International, partner esclusivo per l’Italia di Double Robotics, è di fornire una panoramica...

IMMERSI nella tecnologia, da ormai un anno alle prese ogni giorno con smartworking e video-call, siamo proprio sicuri di conoscere gli strumenti digitali che abbiamo e che avremo a disposizione nel prossimo futuro? Quanto a fondo comprendiamo il significato di termini come reti neurali, machine learning, o data science? Ma soprattutto, quali sono le potenzialità ancora nascoste dell’intelligenza artificiale? È per cercare di rispondere a questi interrogativi che Beyond International, azienda specializzata nel fornire servizi e prodotti per l’innovazione manageriale sia attraverso strumenti tecnologici avanzati, sia attraverso lo studio delle organizzazioni, ha lanciato la propria scuola di intelligenza artificiale e robotica, rivolta a privati cittadini e aziende. L’obiettivo perseguito da Beyond International, partner esclusivo per l’Italia di Double Robotics, è di fornire una panoramica che sia la più ampia e completa possibile a chiunque desideri entrare in contatto con l’argomento.

"L’intelligenza artificiale è molto più che Alexa – evidenzia Luisa Bagnoli, che nel 2008 ha fondato la società di consulenza direzionale –. Ad oggi già esistono telecamere in grado di leggere le espressioni facciali dei cittadini. Se non iniziamo ora ad occuparcene, allora lo farà qualcun altro al posto nostro. Dopo lo scoppio della pandemia, si sta accelerando un po’ ovunque sul fronte della digitalizzazione, della robotica e dell’intelligenza artificiale. Ho creato questa scuola perché c’è una distanza tra un ristretto gruppo di persone molto vicino ai meccanismi dell’evoluzione tecnologica e un altro gruppo di gente, più ampio, che deve ancora comprenderli. Pensiamo erroneamente che l’intelligenza artificiale sia qualcosa di difficile da capire, o lontana da noi. Si può fare un esempio storico considerando il passaggio dal cavallo all’automobile come mezzo di trasporto: se all’epoca nessuno avesse spiegato alle persone che vedevano i veicoli per la prima volta come sarebbe cambiato il mondo, queste non avrebbero avuto la possibilità di contribuire al cambiamento o di usufruirne".

La scuola, un webinar, si struttura in quattro incontri, per un totale di 24 ore di lezione, suddivise in quattro giorni, ognuno dei quali moderato dalla dottoressa Bagnoli e dedicato a una macro area, con interventi esclusivi a cura di testimonial esperti, leader del settore. Il primo modulo, programmato venerdì 16 aprile, al quale hanno partecipato 30 candidati, era dedicato alla storia della robotica e dell’intelligenza artificiale; sono intervenuti Federica Mezzani, docente di Ingegneria dell’Università La Sapienza di Roma (presenza fissa di ogni incontro), ed Emanuele Menegatti, professore del Dipartimento di Ingegneria e Robotica dell’Università di Padova. Il secondo modulo (28 maggio) sarà dedicato alle potenzialità dell’intelligenza artificiale e interverrà la dottoressa Marina Geymonat, Head of artificial intelligence center of excellence di TIM. Il terzo (23 giugno) e il quarto (21 luglio) alle applicazioni nella quotidianità e alle implicazioni etiche e sociali.

"Le radici della robotica risalgono di fatto al tempo di Leonardo – aggiunge Bagnoli –. La storia dell’intelligenza artificiale invece è recente e ha implicazioni in ogni settore, non è appannaggio di chi va nello spazio. Anche l’agricoltura oggi è scienza: ci sono sistemi che dicono che semi piantare e quando, se si sono troppi secchi o quale sarà il clima". Per partecipare alla scuola si deve scrivere una mail all’indirizzo segreteria@beyondinternational.it. Sarà possibile scegliere liberamente se frequentare l’intero percorso, oppure concentrarsi su specifici momenti formativi sulla base dei propri interessi. Per conseguire il certificato di partecipazione è però richiesta la frequenza ad almeno il 75 per cento del monte ore totale.

Partecipare alla scuola, che sarà riproposta anche nei prossimi anni, può fruttare anche un bonus speciale: un partecipante sarà estratto e riceverà un robot per la telepresenza da utilizzare per un mese, al lavoro o a casa. "Forse un domani guarderemo alla telepresenza come ai primi esperimenti di teletrasporto – conclude Luisa Bagnoli –. Si tratta di cobot, ossia robot collaborativi, che consentono a una persona di collegarsi da remoto e muoversi nello spazio in cui si trova questa sorta di corpo robotico. Cosa ben diversa dal collegarsi in video come facciamo oggi con le piattaforme che abbiamo a disposizione, dove è il nostro interlocutore a decidere cosa posso o non posso vedere".