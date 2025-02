Villa Necchi Campiglio. Weekend dedicato agli agrumi. Dal limone caviale alle birre

Weekend all’insegna degli “Agrumi“ con l’iniziativa del Fai, Fondo per l’Ambiente Italiano, nelle splendida Villa Necchi Campiglio. Si potrà andare alla scoperta (domani e domenica) dei loro aromi, colori e sapori. L’esposizione, allestita tra il giardino e il campo da tennis coperto della villa, permetterà ai visitatori di conoscere un patrimonio di biodiversità tipica dei paesaggi mediterranei, rimanendo nel cuore della città, e acquistare piante, frutti, mieli, birre aromatizzate, profumi, e altri prodotti selezionati sulla base della loro qualità e particolarità. Tra le proposte più insolite, i cosmetici preparati con l’olio essenziale di pompìa, una varietà di limone unica al mondo, endemica della Sardegna e diffusa in particolare nell’area della Baronia, dalla quale si ottiene un principio attivo dotato di preziose virtù medicamentose. Ancora, ci saranno candele di cera d’api e saponi realizzati con latte d’asina, profumati agli agrumi, e curiose piante di finger lime, il “limone caviale” originario dell’Australia. Il weekend sarà arricchito da originali attività legate al tema degli agrumi: per la prima volta nel contesto della manifestazione sono in programma degustazioni di spremute – a cura del Consorzio di Tutela dell’Arancia Rossa di Sicilia IGP. – durante le quali si potranno imparare a cogliere le differenze organolettiche tra i prodotti, riconoscendone le peculiarità e le proprietà nutritive. Ancora, i visitatori

avranno l’occasione di ammirare la fotografia botanica applicata agi agrumi di Marco Beck Peccoz, che sarà presente per raccontare la poetica del suo lavoro e svelare le tecniche utilizzate.

Passeggiando tra le tante varietà, dalle più comuni alle più rare, e ammirando frutti inusuali per forma e colorazione, si potrà partecipare a percorsi olfattivo sensoriali in compagnia di Francesca Giuffrida, che porterà da Catania a Milano la sua esperienza come consulente d’arredo olfattivo, e degustare il caffè aromatizzato al limone preparato da Salvatore Iaccarino, ex custode della Baia di Ieranto, Bene del FAI a Massa Lubrense (NA).

Sono in programma momenti di approfondimento con esperti: domani alle 15 con Giuseppe Barbera, docente di Colture Arboree all’Università di Palermo che presenterà il suo ultimo libro “Sicilia. Alberi e paesaggi”. Ne parlerà con il fotografo di origine siciliana Ferdinando Scianna. Domenica alle 11.30 conversazione a più voci su “Storie d’amore e di passione per gli agrumi” fra Giuseppe Barbera, Alessandra Gentile, docente di Arboricoltur all’Università di Catania, Davide Chiaravalli, vivaista monzese e Vicente Todoli, direttore artistico di Pirelli. St.Con.