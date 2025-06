Trent Reznor non si arrende : "Scrivo musica per sentirmi vivo"

E pensare che fino a qualche tempo fa il chitarrista Trent Reznor nelle interviste ammetteva di non avere alcuna urgenza di riportare i Nine Inch Nails sulla strada. Partito il 15 luglio da Dublino, il Peel It Back World Tour lo smentisce energicamente, restituendo ai palchi l’industrial rock scuro e potente della band di “The Fragile” e “Hesitation marks”, impegnata stasera al Parco della Musica di Segrate.

Preceduti dal set del dee jay tedesco Boys Noize (giù dalla consolle Alexander Ridha), Reznor e il sodale Atticus Ross puntano soprattutto sul repertorio del secondo album “The downward spiral”, da cui affiorano ben 7 dei 20 brani in scaletta, fra cui le inevitabili “Head like a hole” e “Hurt” oltre alla cover di David Bowie “I’m afraid of americans”. Ma all’opera sotto al rettangolo luminoso che incombe sulla scena, ci sono pure Robin Finck, chitarra, Ilan Rubin, batteria, e Alessandro Cortini (polistrumentista bolognese con uno stuolo di collaborazioni che va dai Muse a Jovanotti), primo artista italiano ad essere stato introdotto nel 2000 nella Rock and Roll Hall of Fame proprio quale membro dei NIN.

"Nell’ultimo decennio, mi sono sentito un po’ deluso dalla musica popolare", ha raccontato Reznor a proposito della lunga sosta discografica della band di Cleveland, nel corso della quale ha guardato parecchio al cinema componendo con Ross pure le colonne sonore di “Bones and all”, “Challengers” e “Queer” di Luca Guadagnino. Un’avventura iniziata dalle due anime creative dei Nine Inch Nails quindici anni fa con la prima commissione per il grande schermo, “The social network” di David Fincher. "Andando avanti con l’età, alcune cose mi sembrano meno familiari", ammette Reznor.

"Il mondo degli affari fa schifo. Il modo in cui le persone fruiscono della musica non è più stimolante come una volta. E la stessa musica mi sembra talora marginalizzata. Scriverne di nuova mi ha dato un modo per sentirmi vitale, per sentirmi stimolato". Da qui la necessità di riprendere confidenza coi palchi. "Stiamo ritrovando l’ispirazione con l’intenzione d’incanalarla in un nuovo progetto dei Nine Inch Nails. Pronti a tornare in sella".