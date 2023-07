Grande musica, arriva Suzanne Vega a Villa Arconati: "Milano? È la New York europea"

Bollate (Milano) – «Milano per me è una specie di New York europea, che frequento dai primi anni Ottanta, quando, senza ancora un contratto discografico, mi regalai con la chitarra in spalla un giro nei folk club del Nord Italia”, racconta Suzanne Vega in concerto mercoledì prossimo a Villa Arconati. “Industriale e urbana, la troco ‘cool’ come certi quartieri di Manhattan tipo Soho o Tribeca”. Ex studentessa di letteratura inglese al Barnard College della Columbia University, la poetessa del Village torna accompagnata da Gerry Leonard, al fianco, fra i tanti, di David Bowie.

Trentacinque anni fa, davanti al grande successo di “Luka”, quanti pensa abbiano realizzato che si trattava di una canzone sull’abuso di minori?

"Diciamo un buon ottanta per cento, perché stampa e radio ne parlarono molto, contribuendo ad alimentare la discussione. Quel venti per cento che si lascia prendere per mano dalla melodia lasciandosi sedurre dalla voce più che dalle parole non lo puoi eliminare".

Dal vivo esegue pure una cover di “Walk on the wild side”.

"Il mio primo concerto è stato di Lou Reed. Rimasi colpita dal contrasto tra il suo aspetto e la forza delle parole: c’era gran verità in quel che cantava, è stato il punto di svolta nella mia vita".

Quanto s’è lasciata influenzare dalla cultura europea?

"Molto. Venendo da un Paese come Porto Rico, mio padre era molto influenzato dalla letteratura ispanica, ma anche da quella francese di Jean Paul Sartre e da quella barbadiana di Kamau Brathwaite. Per questo mi ha sempre stimolata ad andare oltre il mondo culturale americano per scoprire altre realtà. Io sono stata particolarmente influenzata dal cinema europeo".

Tra il 2010 e il 2012 ha reinciso gran parte del suo repertorio. Perché?

"Dopo i divorzi dalla A&M Records e dalla Blue Note, non avendo più legami discografici, ho pensato di fondare la mia etichetta (Amanuensis Productions, ndr) e offrire così una nuova casa alle vecchie canzoni con l’occhio puntato sull’esplosione dei social e delle piattaforme. Purtroppo, al contrario di tanti altri artisti, non sono infatti proprietaria del master dei miei dischi più famosi. Ho reinciso quei pezzi in chiave molto intima e confidenziale pensando che avrebbe incontrato l’interesse dei fans, così è stato, consentendomi di guadagnare da vivere in un momento non facile della mia carriera".

Che relazione ha con l’opera di Carson McCullers, la scrittrice che ha interpretato a teatro?

"Il fascino del personaggio McCullers penso sia dovuto al fatto che era una donna molto moderna tanto nello stile di vita che nella visione del mondo che le girava attorno; nonostante la timidezza, aveva molto coraggio nell’affrontare la vita, schierandosi sempre dalla parte degli oppressi".

Il frutto di quell’esperienza, l’album “Lover, Beloved: Songs from an evening with Carson McCullers”, risale al 2016.

"Sto lavorando al successore, che spero possa vedere la luce entro l’anno prossimo. In concerto ne anticipo un paio di canzoni. Una s’intitola “Last train from Mariupol’’ e parla di guerra in Ucraina".

Una canzone italiana che le fa compagnia?

"Oh mio dio, forse “Firenze sogna’’. Da bambina presi lezioni da un’insegnante di origini italiane che si chiamava Franca Sparacio, madre di Cecilia, la mia migliore amica. È stata lei ad insegnarmi le parole di quel successo di Carlo Buti che ancora oggi mi tornano in mente quando penso al vostro paese"