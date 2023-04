Ozmo, uno street artist al King’s College di Londra: nasce ‘Peace in Pieces’

Milano, 27 aprile 2023 – Con il progetto ‘Workshop of Icons’, a cura di Cristina Boschetti, James Cahill e Will Wootton, l’artista italiano Ozmo è approdato a Londra e ha appena concluso un’esperienza di prestigio presso il Dipartimento di Studi Classici del King’s College London.

Il progetto ‘Workshop of Icons’

L’università britannica, che nel 2022 si è aggiudicata il quinto posto nella classifica generale delle università europee ed il ventiquattresimo posto a livello mondiale (Times Higher Education), ha invitato lo street artist toscano, ma che da anni vive a Milano, a dipingere dal vivo per dieci giorni, grazie al progetto ‘Workshop of Icons’.

Una creazione corale

Ozmo ha lavorato in uno studio temporaneo allestito negli spazi dell’Arcade Gallery, affacciato sullo Strand, l’iconica strada di Londra che, dalla City, corre lungo il Tamigi. Il pubblico ha interagito contribuendo alla scelta delle immagini che, giorno per giorno, sono confluite nel quadro di Ozmo.

Le suggestioni scovate su internet dai visitatori hanno finito per mescolarsi con le preziose stampe fotografiche all’albumina dell’archivio dell’eminente archeologo e storico dell’arte britannico Bernard Ashmole (1894-1988, curatore presso il British Museum da 1939 al 1956), ora di proprietà del King’s College London. La consultazione dei documenti è stata per Ozmo un momento carico di suggestione.

Da ricordare infatti che, durante la seconda guerra mondiale, Bernard Ashmole si prodigò per metter in salvo dai bombardamenti i marmi del Partenone, che vennero trasportati nei sotterranei della vecchia Piccadilly Strand Station, che si trova proprio di fronte allo spazio che ha ospitato Workshop of Icons. Questa singolare esperienza di creazione pittorica corale celebra il valore politico dell’arte classica, nata per la città e per comunicare con la comunità.

‘Peace in Pieces’

Il risultato è una monumentale composizione pittorica piramidale “Peace in Pieces”, che evoca un immaginifico frontone di tempio greco. Il centro della composizione è dominato da Eirene, la dea greca della pace, che dà le spalle allo spettatore, mentre dialoga con le icone dell’arte classica e con i simboli del tempo presente. “Peace in Pieces” sarà visibile fino al primo di giugno dalle vetrine dello spazio espositivo del King’s College London affacciato sullo Strand (171 Strand, London WC2R).

Ozmo: “Un’esperienza meravigliosa”

Ozmo esce da questa esperienza con entusiasmo: “È stato meraviglioso avere la possibilità di assorbire le suggestioni dalla zona più centrale di Londra, accanto al Parlamento, sulle rive del Tamigi. Vivere qui per una settimana è stato interessante per tutte le stratificazioni urbane e culturali che convivono lungo lo Strand. Il contatto con la comunità accademica del King’s College London mi ha aperto nuove prospettive e spunti.”

Wootton: “Entusiasti di Ozmo”

Will Wootton, direttore del Dipartimento di Studi Classici, condivide la soddisfazione per l’esperienza “Siamo estremamente entusiasti di ospitare Ozmo ed è stato emozionante partecipare alla trasformazione della tela bianca in un’opera che rappresenta una visione condivisa dell’immaginario classico e contemporaneo”.