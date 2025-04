La tecnologia dialoga con ’600 e ’700

È aperta fino al 21 aprile “Il Gusto dei Medici e il dialogo sulla Tecnologia – Rendere Straordinario l’Ordinario“, la mostra-evento negli spazi del Complesso di San Vittore e Dei Quaranta Martiri al Corvetto nell’ambito della Shenzhen/Milan Cultural Design Week (nella foto, un’opera in mostra).

L’esposizione, promossa dalla Hui Foundation in collaborazione con la Shenzhen Industrial Design Professional Association e il Distretto di Longhua, curata da Giacomo Santucci e prodotta da YNT Museum, propone un confronto tra civiltà, mettendo in dialogo la creatività che attraversa secoli e latitudini, in cui la tecnologia cinese contemporanea incontra la raffinatezza del pensiero rinascimentale.

"La mostra - spiegano gli organizzatori - segna l’inizio di una nuova era in cui arte e tecnologia si uniscono, dando vita a un moderno Rinascimento. È l’evoluzione della Via della Seta: un ponte tra Oriente e Occidente che rafforza il dialogo e l’interscambio culturale. In un tempo segnato da guerre e confini sempre più alti, questa iniziativa promuove collaborazione e apertura tra i popoli. Potrebbe essere ricordata come l’anno zero della civiltà digitale, simbolo della crescente unione tra scienza e cultura nel XXI secolo".