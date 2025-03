La Pinacoteca l’è per i donn

e Fabio WolfEl vott de marz l’è la festa di donn e chì in Italia la se festeggia fin del 1922. La cittaa la se impieniss de mimos, de compagnie che fann festa e de occasion per celebrà el pussé grand spettacol del mond: i donn! Per el grand event, voeuna di pussé antigh istituzion de Milan la derva i sò uss a tutt i donn senza besogn de pagà, basta domà presentass a la biglietteria. La Pinacoteca Ambrosiana, on scrign de bellezza, l’è stada fondada del Federigo Borromeo (sì, propi quel del Renzo, la Lucia e l’Innominaa) in del 1618, quand i donn eren perseguttaa come strolegh. La Pinacoteca l’ha organizzaa on tour dedicaa a la ricerca de quader a soggett femminil del museo: mader, sant, peccatris, tosann, duchess, vedov. Grand donn che hann rinnovaa la manera de pensà in de la Storia. La filosofa Ipazia del Raffael, i madonn brutt del Bramantin, i ritratt de la eccelsa pittora Fede Galizia, i eroin risorgimental de l’Hayez, la Monaca de Monza, la ciocca bionda di cavej de la Lucrezia Borgia, fin a i manoscritt de l’Alda Merini. Figur che parlen ancammò ai donn d’incoeu, cont i lor oeucc, el lor portament, la lor vitta. El tour a gratis el segutta in de la cripta del San Sepolcro, indove gh’è, come diseva Leonardo da Vinci, “il vero mezzo di Milano”, el center originari de la cittaa. Viva i donn e viva Milan!