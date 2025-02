Gatti Disney. Mostra, incontri e laboratori

Sarà un lunedì speciale quello del 17 febbraio, perché si celebra la Giornata nazionale del gatto che porta con sé anche l’ottava edizione de “La Città dei Gatti“, il tradizionale festival dedicato alla cultura felina ideata da Excalibur, You Pet e Radio Bau. Quest’anno i protagonisti saranno i mici Disney: dallo stralunato Stregatto (Alice) al perfido Lucifero (Cenerentola), da Gambadilegno a Oliver, fino agli Aristogatti (gli indiscussi protagonisti) e al simpatico Malachia, il gatto di Paperino, senza dimenticare Si & Am, Figaro, Tibbs e anche i leoni. Tutti saranno al centro della mostra allestita da Wow Spazio Fumetto da domenica 16 febbraio al 23 marzo a ingresso gratuito: “Everybody wants to be a (Disney) cat!”. Organizzate visite guidate, incontri e laboratori per i piccoli; il pubblico potrà anche votare la parrucca “miciosa“ più bella tra quelle esposte e ispirate ai mici disneyani. Non solo: La Città dei Gatti propone un fitto calendario di eventi a tema (anche a Vigevano e a Roma).

Il manifesto di questa edizione è stato realizzato da Enrico Faccini, disegnatore Disney che ha creato anche una cartolina speciale dedicata a Malachia, il gatto di Paperino (entrambi si potranno acquistare al museo; l’incasso sarà devoluto in beneficenza a MondoGatto). Faccini incontrerà il pubblico in viale Campania sabato 22 febbraio alle 17.30. Tra gli appuntamenti, poi, gli “Stati Generali della Micizia” sabato 1° marzo al Cam Falcone e Borsellino di corso Garibaldi 27, dove è in programma una giornata di studio in presenza e digitale tra Milano e Roma. Partendo dal racconto “Milioni di gatti” di Wanda Gàg, pubblicato oltre 100 anni fa, si discuterà della sostenibilità delle colonie feline e dei rifugi e della sempre maggior presenza di gatti domestici nelle nostre case.