Milano, 1 gennaio 2021 - “Se il 2021 sarà l’anno della scienza, la scienza più precisa, la più perfetta, non v’è dubbio è e resta la poesia. Perché si occupa della parola come essere vivente. Dunque per dirla con Dante nostro padre visionario per correr miglior acque alza le vele…”

Così la pensa Massimiliano Finazzer Flory che segna il 2021 non solo con la parola di Dante a cui dedica il cortometraggio 'Dante, per nostra fortuna' le cui riprese cinematografiche sono state appena completate e uno spettacolo itinerante da marzo tra Ravenna, Firenze, Mantova e Milano ma anche di Baudelaire di cui ricorre il duecentesimo della nascita il 9 aprile. A questo poeta Finazzer che lo ha già raccontato nel suo film 'Paris Baudelaire' offre in video un omaggio con una poesia sull’ubriachezza convinto che possa essere la via dell’anno.