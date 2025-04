El fumett e Milan. On amor infinii

e Fabio Wolf

A Milan in del 1908, cont la primma pubblicazion del Corriere dei Piccoli, la comincia la storia del fumett in Italia. La pensada l’era stada de la Paola Lombroso, la fioeula del pader de la fisiognomica, e i disegn eren senza nivurett, ma cont le didascalie. I personagg eren cattaa del panorama anglo- american: Fortunello, Arcibaldo e Petronilla, Bibì e Bibò. L’è del ‘14 el primm fumett italian: Bilbolbul de l’Attilio Mussino, ma el ver mattator de l’epoca l’è el Sergio Tofano cont el scior Bonaventura. In di ann ‘30 vegnen foeura Topolino e l’Intrepido e la nass l’editrice Bonelli, che la darà el via al Tex Willer, al Zagor e al Dylan Dog in di ann ‘90. Intant se ved l’aster del Jacovitti che, in del 1957, el disegna Cocco Bill. In di ann ‘60 finalment comparissen i nivurett e inscì el fumett el diventa davvera fumett: Linus, curaa de l’Oreste del Buono l’è la primma rivista de fumett. I sorej Giussani cont Diabolik inauguren la stagion del noir. Del ‘68 l’è Sturmtruppen del Bonvi e del ‘69 l’Alan Ford de la coppia Magnus/Bunker, el preferii del Wolf. In la veggia dolciaria Motta del 2011 gh’è “Wow! Spazio Fumetto” el museo del fumett, on sit meraviglios che in sti dì el passa on brutt moment e, per serrà no, el dovaria ripagà i debit del Covid al Comun de Milan. Num speremm che el sindich el se metta ona man in sul coeur e l’altra in sul portafoeuj per difend on’istituzion che la conta vint milla visitator ogni ann.