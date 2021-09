Milano, 25 settembre 2021 - L’8 e il 9 ottobre, alla Villa Reale di Monza, il Gruppo Monrif presenta "Dietro le quinte", un grande evento dedicato alle città d’arte, al teatro, all’audiovisivo e allo spettacolo. Nella due giorni, i Direttori di Qn Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno riuniranno i protagonisti della cultura, dello spettacolo, del cinema e del turismo italiano, per accendere i riflettori sui settori tra i più colpiti dalla crisi generata dalla pandemia, e stimolare la loro ripartenza dopo tante difficoltà.

All'evento parteciperà anche la SIAE. Intanto, dalla Società Italiana degli Autori ed Editori è partita una petizione per sollecitare il Governo ad aumentare la capienza dei teatri, dei cinema, degli spazi deputati alla musica dal vivo. E' on line la piattaforma www.cultura100x100.it: tutti coloro che vorranno sostenere la proposta sono invitati a visitarla e a sottoscrivere l'appello.

"Dietro le quinte" - ospitato nella splendida cornice della Villa Reale di Monza - darà vita ad un evento di incontro e dialogo in presenza articolato su più momenti: i rappresentanti più autorevoli si confronteranno sulle diverse problematiche dell’industria culturale e del turismo legato ai luoghi d’arte, per gettare le basi di una loro nuova valorizzazione nella fase post-Covid. La Villa Reale di Monza, proprio per le sue caratteristiche di grande spazio-eventi e, contemporaneamente, di simbolo della bellezza e del prestigio dei tesori custoditi dalla provincia italiana, rappresenta la sede ideale di questo confronto. Occasione importante anche per mostrare i risultati dell'opera di recupero architettonico e rilancio di cui la storica reggia è attualmente protagonista e che vede il Comune di Monza, Regione Lombardia e alcuni grandi studi di architettura in prima fila.

Quattro sono i macro temi protagonisti nelle due giornate di lavori: il ruolo delle città d'arte e del turismo di prossimità nell’Italia del dopo- coronavirus: analisi e confronto sulle politiche e le strategie che le istituzioni pubbliche e gli operatori hanno elaborato per la ripartenza del settore in sicurezza, la risposta dei turisti e l'assenza degli stranieri; cos'è oggi il teatro dopo la stagione degli spettacoli in streaming, quali tipi di sfide si accinge a cogliere, come conciliare i costi delle produzioni con l'accesso contingentato degli spettatori, quali nuovi fermenti è in grado di offrire in Italia; l'audiovisivo, l'altra grande tradizione italiana, un'industria che coinvolge le nostre città, trasformandole in set cinematografici: ovvero come, nonostante l'emergenza sanitaria, siano tornate a crescere le richieste per allestire set nelle strade e nelle piazze. A Milano quelle tra gennaio e luglio del 2021 sono state più numerose di quelle del 2019; i concerti dal vivo tornati la scorsa estate negli spazi all'aperto, tra restrizioni, pubblico ridotto e nuovi modelli organizzativi: le provocazioni e le polemiche di alcuni artisti, gli sforzi degli impresari decisi a far ripartire il settore anche a rischio perdite, cosa si prepara per la stagione invernale.

Sandro Neri - Direttore Il Giorno, Agnese Pini – Direttrice La Nazione, e i giornalisti del Gruppo Monrif stimoleranno i partecipanti ai tavoli di lavoro e intervisteranno i protagonisti dei diversi settori, per definire un programma di proposte concrete da presentare alle istituzioni. A conclusione dei lavori il Direttore di QN Quotidiano Nazionale e il Resto del Carlino, Michele Brambilla, incontrerà alcuni Presidenti di Regione per sottoporre le proposte emerse e confrontarsi sulle possibili iniziative da intraprendere nell'immediato futuro. L'evento sarà organizzato in presenza e trasmesso in diretta streaming sui siti e sui social delle testate Monrif – QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno.