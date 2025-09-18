Ayşegül Savaş, la perdita delle radici: "Mi sento straniera ovunque vada"

Tracciare la geografia dei cuori di chi ha smarrito la strada di casa. “Gli Antropologi” di Ayşegül Savaş cerca di trovare una risposta a un quesito che scuote la contemporaneità: che cosa significa essere cittadini del mondo oggi? Un enigma che, per molti, ancora non ha una soluzione, una matassa difficile da sbrogliare perché inspessita da un conglomerato di emozioni e sensazioni differenti: la perdita di punti di riferimento, la lontananza dalle proprie radici e dalla propria storia, la curiosità verso la meta in cui vivere, ma la difficoltà nel chiamare ‘casa’ quest’ultima.

È questo il frullatore emotivo in cui sono precipitati i protagonisti de “Gli Antropologi”, edito da Feltrinelli; Asya e Manu hanno lasciato i rispettivi Paesi e, come ogni giovane coppia, abitano in una metropoli che non è la loro. Qui si destreggiano tra le sfide della quotidianità: trasformare la loro ‘ultima fermata’ nelle loro città, affrontare la vita coniugale e crescere, diventando adulti insieme. In Asya e Manu convive un profondo dualismo: da una parte, come degli antropologi, studiano il tessuto sociale che li circonda, dall’altra cercano la chiave di volta per diventarne parte integrante. Ayşegül Savaş con “Gli antropologi” - definito dal New Yorker “Miglior libro dell’anno” e nella top 5 dei libri preferiti da Barack Obama nel 2025 – prende per mano i suoi lettori alla scoperta di un presente in cui il cosmopolitismo è ancora incastrato in un limbo, a metà strada tra la fine del vecchio mondo e i vagiti del nuovo.

Savaş, cosa l’ha ispirata nella stesura de “Gli Antropologi”?

"Ho scritto un breve racconto che parlava di una giovane coppia alla ricerca di un appartamento proprio mentre stavo cercando casa con il mio compagno. Ho subito preso consapevolezza della forza propulsiva di quella storia: avevo ancora molto da dire. Ed ecco che la ricerca stessa della casa è diventata un escamotage per raccontare e raccogliere le molteplici sfaccettature della parola ‘futuro’".

Proviamo a uscire dalle pagine del suo libro: chi sono i veri antropologi del presente?

"Sono tutte le persone che stanno ancora cercando di capire come adattarsi allo spazio che si sono ritagliati nella società. Gli antropologi sono coloro che danno valore alla vita e a ciò che per loro conta davvero".

I suoi protagonisti sembrano giunti a un’impasse: hanno paura di perdere le loro radici e non si sentono a casa nella città che hanno scelto. Perché non tornare indietro?

"La prima è una motivazione concreta: i loro Paesi d’origine non possono offrire la stabilità economica che stanno cercando: restare, quindi, è una scelta obbligata che può permettere ad Asya e Manu di trovare un lavoro e costruire un futuro più sicuro. Poi vi è una seconda ragione: molte volte quelle che definiamo “scelte di vita” sono frutto unicamente del caso. Ci trasferiamo per studiare o per lavorare e improvvisamente una meta che non avevamo mai considerato diventa la nostra casa per sempre. Abbiamo la supponenza di credere che siano delle nostre decisioni, ma fondamentalmente è la vita ad aver scelto per noi".

Asya e Manu sono alla costante ricerca di punti di riferimento, di persone o luoghi che li facciano sentire a casa. Molte città ancora non riescono a favorire un corretto incontro tra culture diverse?

"Le grandi metropoli possono diventare casa se ognuno di noi si apre alla creazione di nuove configurazioni familiari, ovvero se si desidera dare vita a nuove reti sociali. Spesso, però, le persone che nascono e crescono in questi luoghi manifestano una certa arroganza verso i ‘nuovi arrivati’. Ed è per questa ragione che, questi ultimi, sentendosi eternamente stranieri proveranno a crearsi una città alternativa composta da tutte le persone che, come loro, provengono da altri Paesi".

Savaş, lei per prima ha lasciato Istanbul per raggiungere nuove destinazioni: come aprirsi al mondo senza perdere mai se stessi?

"Io ho un grande vantaggio: ho lasciato molte città e non ho un posto che posso definire casa. Non riesco a trovare un luogo capace di identificarmi, in cui riflettermi. Sono cresciuta accettando il fatto di essere una straniera ovunque andassi: questo ha reso il mio viaggio, o meglio la mia vita, una strada in discesa".