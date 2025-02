Aurora Ramazzotti tra Sanremo 2025 e i preparativi del matrimonio: “L’abito da sposa? Mi deve rappresentare”

Milano, 8 febbraio 2025 – Aurora Ramazzotti è pronta per il Festival di Sanremo 2025. Ma, trova anche tempo per organizzare il suo matrimonio. Presto, infatti, convolerà a nozze con il compagno Goffredo Cerza, al quale è legata da 8 anni. La coppia ha un figlio, Cesare, nato nel marzo 2023.

“Sono emozionatissima, ma non sono cresciuta con l’idea e il sogno di sposarmi; e in più non me l’aspettavo, non siamo due da grandi gesti e Goffredo non si lascia mai cadere in facili sentimentalismi", ha raccontato Aurora nell’ultima intervista rilasciata alla rivista ‘Cosmopolitan’.

La proposta di matrimonio è arrivata all’improvviso, lo scorso dicembre, quando la coppia si trovava in vacanza a Londra. “Quando mi ha chiesto di sposarlo, ero davvero emozionata perché mi ha fatto capire quanto quel gesto da parte sua fosse una dichiarazione di Vero Amore. È stato un momento perfetto, intimo, in famiglia, buffo anche (all’inizio ha sbagliato a mettermi l’anello nella mano giusta). La più realistica e perfetta rappresentazione di noi tre”, ha rivelato sempre al mensile.

Da quel momento sono iniziati i preparativi per il giorno del “sì”. Ma sarà qualcosa di “intimo” perché “non siamo una coppia a cui piace esagerare”. E qualche altro dettaglio nell’intervista a ‘Cosmopolitan’: “Sia matrimonio che abito saranno qualcosa di elegante, significativo e che sa di famiglia”. E l’abito da sposa? Aurora ha ammesso di aver “già preso le misure” e ha spiegato: “Sarà mio, e mi deve rappresentare al cento per cento”.

L’appuntamento al Festival

Proprio ‘Cosmopolitan Italiaha scelto Aurora come host per condurre il format ‘Questa non è un’intervista” a Sanremo 2025. E lei è entusiasta. “Ho avuto fortuna a essere scelta, e ne sono molto grata. Amo interagire con le persone, mi piace creare spazi di dialogo autentico e rilassato. Questo progetto non vuole essere un’intervista tradizionale, ma un momento di distensione, lontano dalla frenesia del festival. È un’opportunità di crescita che voglio sfruttare al massimo, imparando sempre di più su questo mestiere”, ha raccontato al magazine.

Ma non è finita, la 28enne affiancherà, insieme agli Autogol, Annie Mazzola alla condizione di ‘Divano-Coca Cola’, appuntamento serale dove si commenterà la kermesse ogni sera con ospiti diversi fra cui Stefano Guerrera, Mattia Stanga, Lollo Barollo ed Emanuele Ferrari. L'appuntamento, da martedì a sabato, sarà nello spazio allestito all'ultimo piano del Palafiori di Sanremo.