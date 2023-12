Ale e Franz, Natale al Lirico. “La nostra comicità tra origine da Milano”

Milano, 21 dicembre 2023 – Rigorosamente in famiglia. Come da tradizione. Ovvero in compagnia di Ale & Franz, parenti acquisiti della grande famiglia allargata dello spettacolo (milanese). Per il terzo anno di fila sono protagonisti al Lirico, da oggi al 7 gennaio con “NatAle&Franz Show”, scritto da Francesco Villa e Alessandro Besentini insieme ad Antonio De Santis e al regista Alberto Ferrari. Presenza fissa sul palco l’amico Enzo Iacchetti.

E poi il prezioso supporto musicale di un ensemble formato dal grande Luigi Schiavone, Fabrizio Palermo, Francesco Luppi, Marco Orsi e Raffaella Spina. "È una sensazione bellissima tornare nella nostra Milano – sottolinea Francesco "Franz" Villa –. Poi sarò nostalgico, ma durante il Natale mi viene subito da fare un giro in centro e stare lì, con il naso all’insù, a fissare la Madonnina.

Mio padre da piccolo mi portava a vedere le vetrine in Paolo Sarpi. Ricordo i marciapiedi pieni di gente, le luci da tutte le parti. Oggi forse abbiamo perso quelle sensazioni, il passeggiare con calma per negozi. Milano si è un po’ spersonalizzata. Ma per noi è sempre un ritorno a casa. E credo che la gente percepisca questa atmosfera di festa, senza orari, dove ci si scopre uniti".

In scena trent’anni di carriera e di successi. Oltre a quel bagaglio di canzoni e di riferimenti di chi è cresciuto a pane e cabaret meneghino. "La nostra comicità trae origine da Milano. Ne abbiamo respirato l’aria, abbiamo respirato i maestri venuti prima di noi. Una figura centrale è stato Paolo Rossi, che ha fatto da collegamento fra generazioni, fra la scuola di Gaber e di Jannacci e quella che viviamo oggi. Una comicità intelligente, con cui non ci sentiamo alla pari, ma che ha permesso di confrontarci con un livello professionale molto alto, spingendoci a dare il meglio". Insomma: scuola milanese e il repertorio di una delle coppie storiche della comicità. Passata indenne alle stagioni e alle mode.

"La risata è sempre uguale perché non è volontaria – conclude Franz –. Quando senti “dong“ e vedi che qualcuno ha dato una testata al palo, ti verrà sempre da ridere, è così fin dai tempi di Stanlio e Ollio. Poi certo la società è cambiata, oggi c’è molta più attenzione al politicamente corretto. E se da una parte era ora che si toccassero certi temi con maggiore cura, dall’altra non bisogna cadere nell’eccesso. Noi continuiamo con la nostra comicità e la nostra musica. In un Lirico in cui torniamo con un’emozione speciale. Due anni fa siamo stati chiamati per riaprirlo, mancavano ancora le prime undici file di poltrone. Eppure la gente era già lì, per mostrarci un affetto enorme".