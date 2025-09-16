A Villa Burba l’autunno dei grandi libri

Villa Burba riprende gli incontri con gli autori, laboratori e gruppi di lettura. Il primo appuntamento è domani alle 18 nella sala del camino con il Gruppo di lettura a cura di Simone Turconi. Si discuterà del libro “La casa della moschea“ di Kader Abdolah. Il calendario con cadenza mensile propone appuntamenti fino a giugno 2026. La partecipazione è libera, anche per chi non ha letto il libro.

A questo progetto si aggiunge il nuovo Gruppo di lettura "Classici a colazione" a cura di Ambrogina Banfi e Aurora Fabiani. Un incontro pilota è previsto sabato 27 settembre alle ore 10 alla Biblioteca adulti o al Bistrot Villa Burba. Al centro del dibattito Madame Bovary di Gustave Flaubert. Le copie del libro saranno disponibili a breve per il ritiro in biblioteca. La partecipazione è aperta e libera, anche per chi non ha letto il libro.

In ottobre riprendono anche gli incontri di Lettura espressiva e dizione per adulti a cura di Maddalena Vodola (massimo 12 iscritti). Si terranno il martedì alle ore 18 in Biblioteca. Da ottobre a giugno, otto incontri di Libroterapia a cura di Carla Pinna, sul tema "I miti raccontano: le dee dentro di noi" un sabato al mese.

Torna anche "Trame d’autore", incontri con autori di testi. Si inizia il 29 novembre con Chiara Fiorentini che presenta "L’anno che ti ho detto addio".

Roberta Rampini