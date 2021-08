Roma - "Ho appena firmato una nuova ordinanza che porta la Sicilia in zona gialla. È la conferma che il virus non è ancora sconfitto e che la priorità è continuare a investire sulla campagna di vaccinazione e sui comportamenti prudenti e corretti di ciascuno di noi". E' il ministro della Salute, Roberto Speranza, ad annunciare la retrocessione della Sicilia da lunedì 30 agosto: dopo due mesi, quindi, l'Italia non sarà più tutta bianca.

Sicilia in giallo, il bollettino di oggi

E' ancora boom di contagi. Nelle ultime 24 ore sono complessivamente 1.681, su 22.589 tamponi processati, i nuovi casi di Covid-19. L'isola resta al primo posto in Italia. Gli attuali positivi salgono a 26.525, con un'incidenza che sale al 7,4 per cento. Il dato è contenuto nel bollettino quotidiano del ministero della Salute, da cui emerge che in un solo giorno i guariti sono stati 1.255, mentre le 11 vittime riportate oggi riguardano decessi registrati nei giorni precedenti (3 ieri, 7 il 25 agosto, 1 il 24 agosto). Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 778, mentre si trovano in terapia intensiva 103 pazienti. Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 329 a Palermo, 353 a Catania, 18 a Messina, 308 a Ragusa, 126 a Trapani, 233 a Siracusa, 94 a Caltanissetta, 133 ad Agrigento e 87 a Enna.

Zona gialla, le nuove regole. Ma chi ha il Green pass resta in "bianco"

Retrocessione scontata

Il passaggio in zona gialla era praticamente scontato. Nell'ultimo monitoraggio di ministero della Salute e Istituto superiore di Sanita, l'incidenza a 7 giorni, più aggiornata perché relativa al periodo 20-26 agosto, è a quota 200,7 per 100mila abitanti, la più alta in Italia in questo momento. E poi c'è la situazione degli ospedali: per la percentuale di occupazione dei posti letto di area medica da parte di pazienti Covid viene considerato il dato al 24 agosto, che è 19,4% (sopra dunque la soglia del 15% che decreterebbe il passaggio in giallo). La percentuale di occupazione dei posti letto di terapia intensiva da pazienti Covid è al 12,1% (sempre dato al 24 agosto), anche in questo caso sopra la soglia critica del 10%. Nel documento viene analizzata la "probabilità di una escalation nei prossimi 30 giorni".

Bassetti: "Campanello d'allarme, sarà settembre difficile"

Vaccinazioni a rilento

La Sicilia è oltretutto tra le regioni italiane che registrano i dati più bassi relativi alla popolazione vaccinata: il 55,2% ha ricevuto entrambe le dose contro il 62% della media italiana e solamente l'8,4% è in attesa della seconda dose.

Tamponi gratis negli aeroporti lombardi

Da domani, sabato 28 agosto, coloro che tornano da Sicilia e Sardegna potranno effettuare gratuitamente i tamponi agli aeroporti di Linate, Malpensa e Orio al Serio. L'iniziativa è promossa dall'assessorato al Welfare della Regione Lombardia, in accordo con il commissario Francesco Paolo Figliuolo e con i presidenti delle due Regioni, in concomitanza con il controesodo estivo. Palazzo Lombardia spiega che alla luce dell'aumento sensibile di ricoveri e contagi nelle due isole, l'assessorato al Welfare ha chiesto alle Ats della Città Metropolitana di Milano, Insubria e Bergamo di attivare negli scali di loro competenza un'offerta gratuita di screening attraverso tampone naso-faringeo. "Non si tratterà di un obbligo - spiega una Nota della direzione generale Welfare - ma di un'offerta gratuita che verrà comunque sollecitata per la sua oggettiva utilità, in vista della ripresa delle attività lavorative e delle scuole".

Osservata speciale

Dopo la Sicilia, l'altra regione osservata speciale è la Sardegna, con un tasso di occupazione delle terapie intensive all'11% e con un'occupazione del 14% dei reparti ordinari. La Regione per ora è salva, ma per un soffio. Il resto del Paese resta in zona bianca. L'Rt continua a scendere e tocca l'1,01 contro l'1,1 della scorsa settimana.

