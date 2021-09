Milano - Occhi puntati sulla Sardegna. Da lunedì 13 settembre l’isola potrebbe raggiungere la Sicilia, unica regione in zona gialla. I dati sono in bilico da qualche settimana e a essere decisivi sono quelli sui ricoveri nei reparti Covid di area non critica. Ma gli ultimi numeri forniti da Agenas, relativi al 7 settembre, mostrano uno spiraglio: il tasso dei posti letto occupati è rimasto al di sotto della soglia critica del 15% e se questo dovesse essere confermato la Sardegna resterebbe in zona bianca. Situazione simile per la Calabria, che è riuscita a rimanere al di sotto della soglia critica per le terapie intensive. E che quasi sicuramente non cambierà colore. Gli occhi sono comunque tutti puntati su venerdì 10 settembre, giorno in cui verranno ufficializzati i nuovi dati del monitoraggio dell'Istituto Superiore della Sanità. Ma vediamo la situazione del nostro Paese nel dettaglio.

Attualmente, in zona bianca ci sono: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto. In zona gialla c'è solo la Sicilia

Secondo l'Agenzia Nazionale dei servizi sanitari regionali, in Italia, l’occupazione dei posti letto in terapia intensiva si attesta al 6%, mentre in area medica siamo al 7%. Ma ecco gli ultimi dati di ogni singola Regione: la prima cifra riguarda le terapie intensive e la seconda è relativa ai ricoveri in area non critica:

Abruzzo 3% – 6%

Basilicata 3% – 14%

Calabria 8% – 19%

Campania 5% – 9%

Emilia-Romagna 5% – 5%

Friuli-Venezia Giulia 7% – 4%

Lazio 7% – 7%

Liguria 4% – 4%

Lombardia 4% – 6%

Marche 9% – 6%

Molise 0% – 7%

Bolzano 7% – 5%

Trento 0% – 3%

Piemonte 4% – 3%

Puglia 6% – 8%

Sardegna 15% – 14%

Sicilia 13% – 23%

Toscana 9% – 8%

Umbria 7% – 7%

Valle d’Aosta 0% – 1%

Veneto 5% – 3%

La Sicilia è ancora l'unica zona gialla d'Italia e resterà in questa fascia. Scongiurato il passaggio in zona arancione, perché i numeri odierni sono ben lontani dai parametri che la porterebbero a misure restrittive più severe. Ieri , stando al bollettino del Ministero della Salute, sono stati registrati meno casi Covid ma la regione resta comunque prima per numero di nuovi positivi: 875 nuovi positivi (in calo rispetto ai 943 del giorno prima) cio' a fronte di un numero di tamponi effettuati pari al doppio, 24.465 e che determina un tasso di positivita' che si dimezza al 3,57%. Impennata dei decessi, 29, ma su questo dato la Regione Siciliana ha comunicato che il numero e' riferito ai seguenti giorni: 3 a oggi, 5 a ieri, 12 a domenica, 5 al 4 settembre, 4 al 3 settembre. I guariti oggi sono 1.250, gli attualmente flettono di 404 scendendo a 28.547. Si è allentata la pressione sugli ospedali: il numero dei ricoveri nei reparti ordinari e' di 850 (-5), quello delle terapie intensive e' di 117 (-3) con 4 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare ci sono 27.581 persone.

Occhi puntati sulla Sardegna. I dati di Agenas aggiornati a martedì 7 settembre riportano il 15% delle terapie intensive occupate (quindi ben oltre la soglia critica del 10%). Ma resta sotto soglia l'occupazione dei reparti ordinari: il 14%. Se i numeri dovessero essere confermati senza subire alcune crescita, la regione potrebbe restare ancora in zona bianca. Ieri, stando al bollettino del Ministero della Salute, è salito a 1.599 il bilancio delle vittime del Covid, aggravato da altri tre decessi. Sono morti un

uomo di 83 anni, residente nel Sassarese e una donna di 87 anni nella Citta' Metropolitana di Cagliari. La terza vittima abitava nel Nuorese. I nuovi casi sono stati 99, su un totale di 2.298 persone testate, a conferma di un trend dei contagi in netta discesa. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 8.125 test. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 30 (+2 rispetto a ieri), quelli in area medica sono 232 (-3). Sono 6.029 le persone in isolamento domiciliare, 276 in meno rispetto al giorno prima.

Trema la Calabria, ma stavolta non rischierà il passaggio in zona gialla. Secondo i dati dell'Agenas è all'8% delle terapie intensive (quindi sotto soglia e al 19% per i reparti ordinari). Ieri, stando al bollettino del Ministero della Salute, sono stati registrati 245 nuovi positivi, a fronte di 4.903 tamponi esaminati, la percentuale di tamponi positivi è del 5%. Al momento in cura nelle strutture ospedaliere e in isolamento controllato vi sono 5.083 persone. Sono 194 i pazienti ricoverati in ospedale di questi 13 in terapia intensiva: 2 a Catanzaro, 8 a Reggio Calabria, 2 a Cosenza, 0 a Crotone e Vibo Valentia. I decessi sono 1.338, le persone guarite sono salite a 73.169.

La Lombardia è salda in zona bianca. Ieri, stando al bollettino del Ministero della Salute, si sono registrati 510 i nuovi casi di coronavirus, a fronte di 58.238 tamponi effettuati, di cui e' risultato positivo lo 0,8%. Il tasso di positivita' e' quindi in calo rispetto al giorno prima, quando era al 1,3% e i casi erano 177 (su 12.683 tamponi, oltre 4 volte meno rispetto a quelli odierni). Sono diminuiti di 2 i ricoverati nelle terapie intensive (totale 54) mentre sono saliti di 9 i ricoverati nei reparti Covid (totale 384). Nelle ultime 24 ore c'è stato un solo decesso (lunedì 3) che porta il totale complessivo da inizio pandemia a 33.937. La provincia con piu' contagiati e'sempre quella di Milano, con 121 positivi odierni, di cui 43 a Milano citta'. Nelle altre province lombarde i casi sono a Bergamo: 37; Brescia: 58; Como: 19; Cremona: 24; Lecco: 10; Lodi: 13; Mantova: 31; Monza e Brianza: 39; Pavia: 36; Sondrio: 3; Varese: 89. Per quanto riguarda la campagna vaccinale, il 6 settembre, la vice presidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia Letizia Moratti ha fatto sapere che "abbiamo raggiunto 14 milioni di somministrazioni". E ha specificato che siamo "all'86% di adesioni e fra i giovani dai 20 ai 30 anni siamo all'87%". Fra i ragazzi in età scolastica "la percentuale è del 71% che è comunque un buon numero", ha osservato aggiungendo che è allo studio "un piano di comunicazione da parte dei pediatri rivolto ai genitori dei ragazzi dai 12 ai 19 anni".

Con le ultime misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, l'esecutivo ha elaborato nuovi criteri per definire i colori delle regioni. L'incidenza dei contagi resta in vigore, ma non è più il criterio principale per la scelta delle colorazioni (bianca, gialla, arancione, rossa) che fanno scattare le restrizioni. Dall'entrata in vigore del decreto (venerdì 6 agosto 2021), i due parametri principali sono: il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19; il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19.

Le regioni restano in zona bianca se: l'incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive; qualora si verifichi un'incidenza superiore a 50 casi per 100.000 abitanti, la regione resta in zona bianca se si verifica una delle due condizioni successive: il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 15 per cento oppure il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 10 per cento.

Da zona bianca a gialla: è necessario che si verifichino alcune condizioni perché una regione passi a misure maggiormente restrittive: l'incidenza settimanale dei contagi deve essere pari o superiore a 50 ogni 100.000 abitanti a condizione che il tasso di occupazione dei posti letto in area medica sia superiore al 15 per cento e il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 sia superiore al 10 per cento; qualora si verifichi un'incidenza pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti, la regione resta in zona gialla (e non slitta in arancione) se si verificano una delle due condizioni successive: il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 30 per cento; oppure il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 20 per cento.

Mascherine obbligatorie anche all'aperto e un limite di quattro commensali al tavolo del ristorante. E' quanto cambia nella sostanza per i territori. Regole diverse e meno stringenti rispetto a quanto gli italiani erano abituati a fare nei mesi scorsi. E che tengono conto anche del green pass in possesso dei vaccinati. Con il nuovo profilo di rischio giallo, le misure prevedono che ci si possa spostare tra le regioni (anche senza il green pass) ed è possibile raggiungere le seconde case fuori regione al di là del colore del territorio di provenienza e di quello di arrivo. Non ci sono più limiti orari alla circolazione, dunque nessun coprifuoco, che è stato eliminato lo scorso 21 giugno e che ha segnato duramente i mesi di lockdown. Le mascherine, che in zona bianca sono già obbligatorie nei locali al chiuso, in gialla devono tassativamente essere indossate anche all'aperto.