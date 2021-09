Milano - La Sicilia è ancora l'unica zona gialla d'Italia. Come sancito dai dati del monitoraggio nell'Iss (Istituto Superiore di Sanità) di venerdì nessuna regione questa settimana ha dovuto lasciare la zona bianca. Ma cosa può cambiare? Osservate speciali restano le due aree che - già al monitoraggio del 3 settembre - risultavano più a rischio. Occhi puntati dunque su Sardegna e Calabria. Le date chiave da tenere a mente sono due: venerdì 10 settembre (giorno in cui verranno ufficializzati i dati dell'Iss) e lunedì 13 settembre (giorno in cui un eventuale passaggio di fascia entrerebbe in vigore). Quelle in arrivo sono settimane decisive per la gestione della pandemia in Italia: in arrivo la "vera ripresa", con l'inizio delle scuole e la pressione sul trasporto pubblico. Sul tavolo del governo di Mario Draghi ci sono non pochi nodi: l'estensione del green pass, l'ipotesi dell'obbligo vaccinale e la questione terza dose.

Il bollettino del 6 settembre: 5.315 positivi e 49 vittime

La mappa attuale

In zona bianca: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto.

In zona gialla: Sicilia

Terapie intensive: crescono in Sicilia e Sardegna

Cresce in 4 regioni, a livello giornaliero, il tasso di occupazione delle terapie intensive da parte dei pazienti Covid (Sardegna, Sicilia, Campania e PA di Bolzano) tornando al 13% in Sardegna e al 14% in Sicilia, ben oltre la soglia d'allerta del 10%. Mentre cala in Calabria, Umbria e Veneto. È quanto emerge dai dati del monitoraggio giornaliero dell'Agenzia Nazionale dei servizi sanitari regionali (Agenas), che confronta i dati di ieri, 5 settembre, con quelli del giorno precedente. La percentuale di pazienti Covid nei reparti ospedalieri di 'area non criticà rispetto al totale dei posti disponibili cresce, invece, dell'1% in Basilicata (raggiungendo il 12%) e cala in Friuli Venezia Giulia e Sardegna, mentre in Sicilia resta stabilmente al 23% e quindi oltre la soglia limite, in questo caso stabilita pari al 15%.

Questi i valori di occupazione dei posti Covid rispettivamente in terapia intensiva e nei reparti di area medica in tutte le regioni e province autonome:

A livello nazionale i valori sono stabili e pari al 6% e 7%.

Abruzzo (3% e 6%)

Basilicata (3% e 12%)

Calabria (8% e 18%)

Campania (6% e 10%)

Emilia Romagna (6% e 5%)

Friuli Venezia Giulia (9% e 3%)

Lazio (7% e 7%)

Liguria (4% e 4%)

Lombardia (4% e 6%)

Marche (10% e 6%)

Molise (0% e 7%)

Pa di Bolzano (5% e 6%)

Pa di Trento (0% e 3%)

Piemonte (4% e 3%)

Puglia (4% e 8%)

Sardegna (13% e 14%)

Sicilia (14% e 23%)

Toscana (10% e 8%)

Umbria (8% e 7%)

Valle d'Aosta (0% e 0%)

Veneto (4% e 3%).

Sardegna

Tre morti in Sardegna per Coronavirus: sono un uomo di 64 anni e due donne di 83 e 98 anni, tutti residenti nella Provincia del Sud Sardegna. L'aggiornamento dell'Unità di crisi regionale certifica 123 nuovi casi di positività su 1.326 persone testate e 1.862 test processati tra molecolari e antigenici. I pazienti ricoverati sono 235 (+4), 28 in terapia intensiva sono 28 (+1 rispetto a ieri). Le persone in isolamento sono 6.305 (150 in meno rispetto a ieri).

E la Lombardia?

La Lombardia anche questa settimana è stata confermata in zona bianca. Ieri in Lombardia netto calo del tasso di contagio. Stando ai dati del 5 settembre il tasso di positività in regione era 0,7% contro l'1,4% di sabato. I nuovi casi registrati erano stati infatti 404 a fronte di 55.235 tamponi effettuati (sabato 577 casi su 48.410 tamponi). I morti domenica sono stati 2 portando il totale da inizio epidemia a 33.933. In crescita i ricoveri: +13 nei reparti ordinari che passati da 352 a 365 e +1 in terapia intensiva da 57 a 58 con 3 nuovi ingressi. Prosegue a ritmo serrato la campagna vaccinale, che vede la Lombardia tra le regioni virtuose. "Questa mattina abbiamo raggiunto 14 milioni di somministrazioni in Lombardia. E' un punto di grande importanza nella nostra campagna vaccinale" ha detto la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione, Letizia Moratti.

I parametri per la zona gialla

Con le ultime misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, l'esecutivo ha elaborato nuovi criteri per definire i colori delle regioni. L'incidenza dei contagi resta in vigore, ma non è più il criterio principale per la scelta delle colorazioni (bianca, gialla, arancione, rossa) che fanno scattare le restrizioni. Dall'entrata in vigore del decreto (venerdì 6 agosto 2021), i due parametri principali sono: il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19; il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19.

Le regioni restano in zona bianca se: l'incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive; qualora si verifichi un'incidenza superiore a 50 casi per 100.000 abitanti, la regione resta in zona bianca se si verifica una delle due condizioni successive: il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 15 per cento oppure il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 10 per cento.

Da zona bianca a gialla: è necessario che si verifichino alcune condizioni perché una regione passi a misure maggiormente restrittive: l'incidenza settimanale dei contagi deve essere pari o superiore a 50 ogni 100.000 abitanti a condizione che il tasso di occupazione dei posti letto in area medica sia superiore al 15 per cento e il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 sia superiore al 10 per cento; qualora si verifichi un'incidenza pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti, la regione resta in zona gialla (e non slitta in arancione) se si verificano una delle due condizioni successive: il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 30 per cento; oppure il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 20 per cento.

Zona gialla: cosa cambia rispetto al bianco

Mascherine obbligatorie anche all'aperto e un limite di quattro commensali al tavolo del ristorante. E' quanto cambia nella sostanza per i territori. Regole diverse e meno stringenti rispetto a quanto gli italiani erano abituati a fare nei mesi scorsi. E che tengono conto anche del green pass in possesso dei vaccinati. Con il nuovo profilo di rischio giallo, le misure prevedono che ci si possa spostare tra le regioni (anche senza il green pass) ed è possibile raggiungere le seconde case fuori regione al di là del colore del territorio di provenienza e di quello di arrivo. Non ci sono più limiti orari alla circolazione, dunque nessun coprifuoco, che è stato eliminato lo scorso 21 giugno e che ha segnato duramente i mesi di lockdown. Le mascherine, che in zona bianca sono già obbligatorie nei locali al chiuso, in gialla devono tassativamente essere indossate anche all'aperto.

