Milano, 11 settembre 2020 - Il progetto per viaggiare in sicurezza, ''un biglietto aereo un tampone'', è realtà. "Grazie ad una preziosa sinergia tra Adr, Alitalia, Regione Lazio e l'Inmi Spallanzani, da mercoledì si concretizza l'obiettivo un biglietto-un tampone, ovvero come volare in sicurezza. Su due voli della tratta Roma- Milano, in via sperimentale, si imbarcheranno solo i passeggeri risultati negativi a Covid nelle 72 ore precedenti. Si potrà fare il test nei giorni precedenti, nella postazione sanitaria gestita dalla Croce rossa, dall'Asl Roma 3 e dalle Uscar nello spazio e messo a disposizione da Adr nella lunga sosta. Nella stessa giornata del volo si potrà effettuare il test al Terminal 3". Lo sottolinea Francesco Vaia, direttore sanitario Inmi Spallanzani di Roma





© Riproduzione riservata